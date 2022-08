Umfassendes Update für Infor COM

Infor COM ist eine ERP-Lösung für mittelständische Unternehmen, die auf das Management der Prozesse und Anforderungen der diskreten Fertigung ausgerichtet ist. Speziell für dieses Industrie-Segment bildet die Software eine Bandbreite unterschiedlicher Fertigungsarten ab – von Varianten- und Projektfertigung bis hin zu Serien- und Kleinserienproduktion. Die neue Programmversion 7.9, ausgerollt im Juli 2022, umfasst mehrere Updates:

Optimierungen der User Experience

Die Bedienoberfläche der Lösung wurde einer Rundum-Erneuerung unterzogen. Das Look & Feel orientiert sich dabei unter anderem an Plattformen aus dem Privatkundenumfeld.





Infor COM unterstützt nun auch ein Browser-basiertes User-Interface. Dies erleichtert den Zugang und die Nutzbarkeit mit mobilen Endgeräten.





Die neue Version erlaubt unter anderem eine flexiblere Umgestaltung von Abläufen und Prozessen, etwa um Materialengpässen besser zu begegnen, die vor COVID-19 und den damit verbundenen Lockdown-Situationen nicht existiert haben.

Zeitgleich stellte Infor eine neue zertifizierte Version der in Infor COM integrierten Finanzlösung mit dem Release 2.91.1 zur Verfügung. Ergänzend zur Browser-Applikation Varial WIN wurde das neue Modul „Dashboards“ freigegeben, mit dem sich alle Arten von KPIs und anderen wichtigen Indikatoren in ein Controlling-Dashboard integrieren lassen. Im Bereich Personalwesen wurde unter anderem der Mitarbeiter-Self-Service umfangreich erweitert.