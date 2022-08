Samsung kündigt High-Performance-SSD 990 Pro an

Samsung hat eine neue NVMe-SSD angekündigt, die für High-Performance-Anwendungen optimiert wurde. Die Samsung 990 Pro basiert auf PCIe 4.0 und soll ausreichend Leistungen für Gaming, 3D-Rendering, Bearbeitung von 4K-Videos und Datenanalyse bieten.

Die Samsung 990 Pro nutzt Samsung neueste V-NAND-Technik und einen neuen selbst entwickelten Controller. Er ermöglicht laut Samsung die höchsten derzeit für ein PCIe-4-0-Interface verfügbaren Geschwindigkeiten. Die sequentiellen Lese- und Schreibgeschwindigkeit spezifiziert Samsung mit bis zu 7500 MByte/s respektive 6900 MByte/s.

Bei den zufälligen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten verspricht Samsung einen Zuwachs von 55 Prozent gegenüber dem Vorgängermodell 980 Pro. Die 990 Pro soll 1400K und 1550K IOPS erreichen.

In der Praxis stellt Samsung auch kürzere Boot-Zeiten in Aussicht und Ladezeiten für Spiele für Aussicht. Darüber hinaus steigt die Energieeffizienz im Vergleich zur 980 Pro um bis zu 50 Prozent. Die hauseigene Technik Dynamic Thermal Guard soll zudem sicherstellen, dass die Betriebstemperatur der SSD in einem optimalen Bereich bleibt. Für eine bessere Temperaturregulierung bietet Samsung auch eine Variante der 990 Pro mit Heatsink an.

In den Handel kommt die 990 Pro weltweit im Oktober. Für die Version mit 1 TByte Speicher veranschlagt Samsung einen empfohlenen Verkaufspreis von 179 Dollar. Für 2 TByte werden 309 Dollar fällig. Im kommenden Jahr soll eine 990 Pro mit einer Kapazität von 4 TByte folgen.