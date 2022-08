Microsoft führt neuen Produktivitäts-Tracker für Microsoft 365 ein

Das neue Tool heißt Adoption Score. Es bietet laut Microsoft umfassenden Datenschutz auf Nutzerebene. Administratoren erhalten trotzdem Einblicke in die Nutzung von Microsoft 365 in Unternehmen.

Microsoft hat ein neues Tool vorgestellt, dass es Administratoren erlaubt, die Produktivität von Nutzern von Microsoft 365 zu erfassen. Es ersetzt den umstrittenen Produktivitäts-Score, den das Unternehmen wegen Datenschutzbedenken zurückgezogen hat.

Das neue Tool namens Adoption Score soll laut Microsoft den Datenschutz auf Nutzerebene sicherstellen. Den Produktivitäts-Score hatten Datenschützer noch als umfassendes Überwachungs-Tool für den Arbeitsplatz eingestuft. Es erlaubte Administratoren, die Nutzung von Microsoft 365 für jeden einzelnen Nutzer vollständig zu überwachen. Unter anderem wurde aufgezeichnet, wer wann und wie lange in welche Microsoft-App geöffnet hat und diese aktiv ist

Vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie diente der Produktivitäts-Score einigen Unternehmen, ihre Mitarbeiter im Home-Office zu kontrollieren. Die schnell aufgekommene Kritik an dem Werkzeug zwang Microsoft klarzustellen, dass es sich nicht um ein Überwachungstool handelt, sondern Unternehmen Einblicke in die effiziente Nutzung der Office-Anwendungen geben soll.

Beim Adoption Score betont Microsoft nun, dass “niemand in der Organisation eines Kunden das Tool nutzen kann, um auf individuelle Nutzungsdaten von Apps und Diensten von Microsoft 365 zuzugreifen”. IT-Führungskräften würde “eine Reihe von Metriken und Tools zur Verfügung gestellt, um die alltäglichen Erfahrungen ihrer Mitarbeiter zu verbessern und Organisationen dabei zu helfen, das Beste aus ihrer Investition in Microsoft 365 herauszuholen.” Das Tool solle Administratoren dabei helfen, die Akzeptanz zu steigern, nachdem ihr Unternehmen in Microsofts Unternehmenssoftware investiert habe.

Eine Funktion von Adoption Score ist Time Trends. Sie erfasst metrische Daten in Kategorien wie Zusammenarbeit, Meetings, Teamwork, Mobilität und Kommunikation über Anwendungen wie Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Yammer und Skype hinweg.

Microsoft startet ab sofort mit der Verteilung von Adoption Score. Das Tool ist über das Admin Center von Microsoft 365 erreichbar. Gobale Administratoren müssen das Werkzeug für die Nutzung freigeben, bevor Office-Administratoren darauf zugreifen können.