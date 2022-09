Angriff auf IT-Systeme der InterContinental Hotels Group

Die InterContinental Hotels Group (IHG) hat bestätigt, dass ihre Tochtergesellschaft Holiday Inn von einer Cyberattacke betroffen ist. In einer Erklärung des Unternehmens heißt es, man untersuche den “unbefugten Zugriff”. Die Meldung kam zwei Tage nachdem die Buchungskanäle und weitere Anwendungen der InterContinental Hotels Group unterbrochen waren und viele Kunden keine Unterkünfte mehr online buchen konnten. “Die IHG-Hotels sind nach wie vor in der Lage, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten und Reservierungen direkt entgegenzunehmen”, heißt es in der Erklärung des Unternehmens.

Noch ist unklar, welche Art von Cyberangriff die Systeme von Holiday Inn betraf, aber er ereignete sich wenige Wochen nach einem LockBit-Einbruch in ein Holiday Inn in Istanbul am 26. August. Der Angreifer veröffentlichte daraufhin die gestohlenen Daten des Unternehmens. Hotelbetriebe sind von einigen IT-Systemen abhängig, die von der Zahlungsbuchung bis zur Bestandskontrolle reichen. Viele Hotels haben jedoch keinen lokalen IT-Support. Der Angriff auf IHG erfolgte Wochen nachdem Hacker-Berichten zufolge 20 GB an Daten aus einem Hotel von Marriott International gestohlen haben.