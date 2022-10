Die verschiedenen elektronische Signaturen

Vorbei sind die Zeiten, in denen Vertragsunterschriften Tage oder gar Wochen in Anspruch

nehmen. Dank der digitalen Unterschrift werden Verträge innerhalb von Minuten vom einen

Ende der Welt ans andere elektronisch versendet und in Echtzeit unterzeichnet. Damit

sparen Unternehmen nicht nur Zeit, sondern auch Geld und Papier. Je nach Dokumentenart

brauchen Unterlagen jedoch verschiedene Sicherheitsanforderungen. Danach werden auch

die unterschiedlichen Formen der elektronischen Signaturen unterteilt. Welche Formen es

gibt und in welchen Fällen sie Anwendung finden, verraten wir Ihnen in diesem Artikel!

Welche Arten von elektronischer Signatur gibt es?

Bei digitalen Unterschriften gibt es drei verschiedene Arten, die sich in ihrem

Sicherheitsniveau unterscheiden:

– Einfache elektronische Signatur (EES)

– Fortgeschrittene elektronische Signatur (FES)

– Qualifizierte elektronische Signatur (QES)

Die Anwendungsfälle mit den rechtlichen Anforderungen legt die eIDAS-Verordnung fest.

Damit wurde eine europäische Richtlinie zum Umgang mit elektronischen Signaturen sowie

zur Bereitstellung von Vertrauensdiensten erstellt.

Mit der einfachen elektronischen Signatur wird das geringste Sicherheitsniveau abgedeckt.

Eine deutlich größere Rechtssicherheit bietet die fortgeschrittene elektronische Signatur. Die

FES integriert Datenpakete ins Dokument, sodass Unterzeichner eindeutig identifiziert

werden können und im Dokument nach der Unterzeichnung keine Änderungen

vorgenommen werden können. Die qualifizierte elektronische Signatur beinhaltet eine

persönliche Identifizierung und erbringt damit die Anforderungen der höchsten

Sicherheitsstufe und entspricht somit der händischen Unterschrift.

Die einfache elektronische Signatur

Die Anforderung an die einfache elektronische Signatur besteht darin, festzustellen, dass

eine natürliche, existierende Person die digitale Unterschrift getätigt hat. Sie erfüllt die

Mindestanforderungen der Sicherheitsstandards und eignet sich somit nur für formfreie

Vereinbarungen oder zur internen Kommunikation im Unternehmen. Die einfache

elektronische Signatur kann über eine Software oder im Browser erstellt werden.

Beispiele: E-Mail-Signatur, Clickwraps, interne Dokumente etc.

Die fortgeschrittene elektronische Signatur

Von der Produktion bis zur Personalabteilung – die fortgeschrittene elektronische Signatur

ist bei vielen Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Bei vielen Vertragsformen kommt die

FES zum Einsatz und ermöglicht es, innerhalb kürzester Zeit Vereinbarungen zu signieren

und den Arbeitsalltag zu erleichtern. Doch auch Verträge im B2C-Bereich wie Mietverträge

oder Kaufverträge können Sie auf diese Art elektronisch unterzeichnen. Das

Sicherheitsniveau wird durch einen Signaturschlüssel gewährleistet, der die eindeutige

Identifizierung der signierenden Person ermöglicht. Somit ist die elektronische Unterschrift

vor nachträglicher Änderung oder Fälschung geschützt.

Beispiele: Lieferantenverträge, Mietverträge, Arbeitsverträge etc.

Die qualifizierte elektronische Signatur

Manche Unterlagen brauchen bei der digitalen Unterschrift eine zusätzliche persönliche

Identifizierung, um den Sicherheitsvorgaben der eIDAS-Verordnung zu entsprechen. In

diesen Fällen kommt die qualifizierte elektronische Signatur zum Einsatz. Bei dieser Variante

der elektronischen Signatur erstellt ein anerkannter Vertrauensdiensteanbieter ein

zusätzliches qualifiziertes Zertifikat, mit dem die Identität der signierenden Person langfristig

nachvollzogen werden kann. Die QES erfüllt die höchsten Sicherheitsanforderungen und hat

damit immer die gleiche Gültigkeit wie eine handschriftliche Signatur.

Beispiele: Arbeitnehmerüberlassung, Verbraucherdarlehensvertrag, Kontoeröffnung

