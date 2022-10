IT-Ausgaben steigen 2023 laut Gartner um 5,1 Prozent

Gartner-Analysten erwarten, dass die IT-Nachfrage im Jahr 2023 stark sein wird, da Unternehmen als Reaktion auf die wirtschaftlichen Turbulenzen digitale Geschäftsinitiativen vorantreiben.

“Die Inflation beeinträchtigt jedoch in fast allen Ländern der Welt die Kaufkraft der Verbraucher. Sie ist so stark gesunken, dass viele den Kauf von Endgeräten im Jahr 2022 auf das Jahr 2023 verschieben, wodurch die Ausgaben für Geräte im Jahr 2022 um 8,4 Prozent und im Jahr 2023 um 0,6 Prozent sinken werden”, sagt John-David Lovelock, Analyst bei Gartner.

Für Rechenzentren wird weiterhin Geld ausgegeben, um die bestehenden Rechenzentren vor Ort zu erhalten. Neue Ausgaben verlagern sich aber weiterhin in die Cloud, wie das für 2023 prognostizierte Wachstum von 11,3 Prozent bei den Softwareausgaben zeigt.

Effizienzgetriebene, digitale Investitionen

In einer sich verschlechternden Wirtschaftslage ist es üblich, die Kosten zu senken, einschließlich der IT-Kosten. Eine Gartner-Umfrage vom Juli 2022 unter mehr als 200 CFOs ergab jedoch, dass mehr als zwei Drittel der Befragten planen, ihre Ausgaben für digitale Technologien zu erhöhen. Allerdings sind die CIOs aufgefordert, bei digitalen Investitionen die Zeit bis zur Wertschöpfung zu verkürzen.

“Unternehmen werden digitale Technologien in erster Linie nutzen, um ihre Umsatzströme umzugestalten, neue Produkte und Dienstleistungen hinzuzufügen, den Cashflow bestehender Produkte und Dienstleistungen zu verändern”, so Lovelock. “Dieser Trend hat zu einer Verlagerung vom Kauf von Technologie hin zur Entwicklung und Zusammenstellung von Technologie geführt, die spezifische Geschäftsanforderungen erfüllen soll. Diese Verlagerung ist die Grundlage für das Wachstum von Cloud- gegenüber On-Premises-IT-Ausgaben.”

“Da die Unternehmen in der derzeitigen wirtschaftlichen Unsicherheit jedoch auch nach betrieblicher Effizienz, Kostensenkungen und/oder Kostenvermeidung streben, werden auch traditionellere Back-Office- und Betriebsanforderungen von Abteilungen außerhalb der IT in die Liste der digitalen Transformationsprojekte aufgenommen.”