Apple meldet Rekordumsatz

Apple hat den bisher höchsten Umsatz eines Septemberquartals erwirtschaftet. Im dritten Fiskalquartal des iPhone-Herstellers kletterten die Einnahmen um 8 Prozent auf 90,1 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn legte indes nur leicht zu, und zwar um knapp ein Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar oder 1,29 Dollar je Aktie. Für das Wachstum war in erster Linie die iPhone-Sparte verantwortlich.

Damit übertrifft Apple die Erwartungen von Analysten. Sie hatten für das vierte Fiskalquartal einen Aktiengewinn von 1,27 Dollar bei Einnahmen von 89 Milliarden Dollar vorausgesagt. Die Kennzahlen konnten die Anleger indes nicht überzeugen. Im nachbörslichen Handel verlor die Apple-Aktie 1,44 Prozent ihres Werts.

Der Verkauf von iPhones spülte 42,6 Milliarden Dollar in Apples Kasse, 10 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Mac-Sparte verbesserte sich sogar um 25 Prozent auf 11,5 Milliarden Dollar. Der gemessen am Umsatz zweitgrößte Geschäftsbereich Services steuerte 19,2 Milliarden Dollar zum Gesamtergebnis bei, was einem Plus von 5 Prozent entspricht.

Jahresumsatz steigt ebenfalls um 8 Prozent

Ebenfalls um zehn Prozent stiegen die Einnahmen, die Apple mit Wearables, Smart-Home-Produkten und Zubehör erzielte, und zwar auf 9,65 Milliarden Dollar. Lediglich die iPad-Sparte verzeichnete einen Umsatzrückgang. Die Apple-Tablets verschlechtern sich um 13 Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar.

Regional betrachtet erzielte Apple weltweit Zuwächse, bis auf Japan. Dort schrumpften die Einnahmen um 5 Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar. Das größte Plus erzielte Apple in Europa mit rund 10 Prozent. Der stärkste Markt waren wie immer die USA mit 39,8 Milliarden Dollar.

Das Geschäftsjahr 2022 schloss Apple mit einem Umsatz von 394,3 Milliarden Dollar ab. Das entspricht einem Wachstum von 8 Prozent. Der Jahresgewinn verfehlte mit 99,8 Milliarden Dollar (plus 5 Prozent) knapp die Marke von 100 Milliarden Dollar.

“Abschluss eines weiteren Rekordjahres”

“Die Ergebnisse dieses Quartals spiegeln Apples Engagement für unsere Kunden, das Streben nach Innovation und das Bestreben, die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben, wider”, sagte Apple-CEO Tim Cook. “Unsere Rekordergebnisse im September-Quartal zeigen, dass wir trotz eines schwierigen und volatilen makroökonomischen Umfelds in der Lage sind, unsere Ziele effektiv zu erreichen”, ergänzte Apple-CFO Luca Maestri. “Dieses Quartal bildet den Abschluss eines weiteren Rekordjahres für Apple, mit einem Umsatzwachstum von über 28 Milliarden Dollar und einem operativen Cashflow von 18 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr.”