Gartner: Markt für Low-Code-Technologien wächst

Der Markt für Low-Code-Entwicklungstechnologien wird 2023 voraussichtlich auf rund 26,9 Milliarden US-Dollar ansteigen, so eine aktuelle Prognose des Research- und Beratungsunternehmens Gartner. Das entspricht einem Wachstum von 19,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es wird mehr Business-Technologengeben und auch wird die Anzahl von unternehmensweiten Hyperautomatisierungs- und Composable-Business-Initiativen steigen. Dadurch wird der Einsatz von Low-Code-Technologien bis 2026 maßgeblich beschleunigt werden.

„Unternehmen wenden sich zunehmend Low-Code-Entwicklungstechnologien zu, um den wachsenden Anforderungen an eine schnelle Anwendungsbereitstellung und hochgradig angepasste Automatisierungsworkflows gerecht zu werden“, erklärt Varsha Mehta, Senior Market Research Specialist bei Gartner. „Unternehmen stellen sowohl professionellen IT-Entwicklern als auch Personen ohne IT-Hintergrund – so genannten Business-Technologen – verschiedene Low-Code-Tools bereit. Dadurch können sie das für die moderne agile Umgebung erforderliche Niveau an digitaler Kompetenz und Liefergeschwindigkeit erreichen.“