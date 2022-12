Behörden steigern 2023 ihre IT-Ausgaben

Laut Gartner werden sich die weltweiten IT-Ausgaben von Behörden im Jahr 2023 auf rund 590 Milliarden US-Dollar belaufen, was einem Anstieg von 6,8 Prozent gegenüber 2022 entspricht. Software wird im Jahr 2023 das am stärksten wachsende Segment sein, gefolgt von IT-Dienstleistungen und internen Dienstleistungen. Die Migration von Diensten in die Cloud, die Modernisierung von Anwendungen und die Stärkung der Netzwerksicherheit gehören zu den wichtigsten Innovationstreibern, auf die sich die Behörden konzentrieren, um insbesondere die Zufriedenheit der Bürger zu verbessern.

“Regierungsorganisationen modernisieren weiterhin ihre bestehende IT und investieren in Projekte, die den Zugang zu digitalen Services verbessern, da die Bürger Online-Kundeninteraktionen erwarten, die sie aus dem privaten Sektor kennen”, sagt Daniel Snyder, Director Analyst bei Gartner. “Das Total-Experience-Framework (TX), das die Behörden bei der Verwaltung von Mitarbeiter- und Bürgerinteraktionen unterstützt, ermöglicht die Transformation und wird auch im Jahr 2023 zu den wichtigsten Treibern für IT-Ausgaben gehören.”

Neben der Verbesserung des Bürgererlebnisses und der Einbindung der Bürger hilft eine kohärente TX-Strategie den Behörden dabei, die digitalen Fähigkeiten und Kenntnisse ihrer Mitarbeiter zu verbessern, indem sie moderne Tools und Ansätze bereitstellt, um Reibungsverluste bei der Behördenarbeit zu verringern. Wird keine solide TX-Strategie entwickelt, erhöhen sich die Reibungsverluste im Service und es besteht die Gefahr von Serviceverzögerungen und unzureichenden Serviceerlebnissen.

