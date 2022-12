Gartner-Trends: Infrastruktur und Betrieb im Jahr 2023

Globale Ausgaben für SASE werden 2023 um 39 Prozent steigen und Unternehmens investieren mehr in Nachhaltigkeit.

Gartner hat sechs Trends identifiziert, die sich 2023 erheblich auf Infrastruktur und Betrieb auswirken werden.

Trend Nr. 1: Secure Access Service Edge (SASE)

SASE ist ein Produkt eines einzigen Anbieters, das als integrativer Service verkauft wird und die digitale Transformation ermöglicht. Dieser Trend verbindet und sichert Benutzer, Geräte und Standorte, während sie arbeiten, um von überall aus auf Anwendungen zuzugreifen. Gartner prognostiziert, dass die weltweiten Gesamtausgaben der Endnutzer für SASE im Jahr 2023 9,2 Milliarden US-Dollar erreichen werden, ein Anstieg von 39 Prozent gegenüber 2022.

Trend Nr. 2: Nachhaltige Technologie

Nachhaltige Technologie umfasst eine nachhaltige IT im Kontext eines technologiegestützten Unternehmens und der Nachhaltigkeit der Kunden. Dieser Trend umfasst vier Schlüsselaspekte: Umwelt, Soziales, Governance (ESG) und Wirtschaft. Eine kürzlich von Gartner durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass 87 Prozent der Führungskräfte in den nächsten zwei Jahren die Investitionen ihres Unternehmens in die Nachhaltigkeit erhöhen wollen. Daher muss die I&O-Abteilung nachhaltige Technologien einsetzen, um die ESG-Ziele des Unternehmens zu unterstützen.

Trend Nr. 3: Plattform-Engineering

Plattform-Engineering ist die Einheit von Management-Tools und verschiedenen Komponenten von Infrastrukturtechnologien wie Application Resource Management (ARM), Application Performance Monitoring (APM), Digital Experience Monitoring (DEM) und Digital Platform Conductor (DPC) Tools. Dieser Trend ermöglicht benutzergesteuerte, selbstverwaltete Infrastrukturen und Bereitstellungen, die das Prinzip der kontinuierlichen Integration und Bereitstellung erweitern und die Agilität, Geschwindigkeit, Effizienz, Sicherheit und Compliance von I&O fördern.

I&O kann Plattform-Engineering einführen, indem sie ermittelt, welche Qualifikations- und Kompetenzlücken in I&O-Organisationen bestehen, und einen Plan erstellt, um diese Lücken zu schließen. Die Einführung von Praktiken wie der Automatisierung kann die Selbstbedienungsfähigkeit ermöglichen.

Trend Nr. 4: Drahtlose Wertinnovation

I&O kann mehrere drahtlose Technologien nutzen, um die Möglichkeiten der Geschäftsunterbrechung über die Konnektivität hinaus zu erweitern. Überschneidungen zwischen verschiedenen Technologien wie Wi-Fi, 5G, Bluetooth und Hochfrequenz (HF) erleichtern Konnektivitätslösungen und schaffen Innovationsmöglichkeiten.

Trend Nr. 5: Industrielle Cloud-Plattformen

Die öffentliche Cloud ist keine Einheitslösung. Branchen-Clouds sind eine Alternative zum Kauf einer Vielzahl von Cloud-Angeboten durch Unternehmen, da sie eine vorintegrierte Lösung bieten, die auf die spezifischen Anforderungen des vertikalen Marktes abgestimmt ist.

Branchen-Cloud-Plattformen sind eine Kombination aus herkömmlichen Cloud-Diensten mit maßgeschneiderten, branchenspezifischen Funktionen. Unternehmen, die eine schnellere Wertschöpfung anstreben, die Kompositionsfähigkeit zur Entwicklung differenzierender digitaler Produkte und Dienste nutzen und von branchenübergreifenden Innovationen profitieren möchten, wenden sich diesen Lösungen zu. Gartner prognostiziert, dass bis 2027 mehr als 50 % der Unternehmen Branchen-Cloud-Plattformen nutzen werden, um ihre Geschäftsinitiativen zu beschleunigen.

Trend Nr. 6: Hitziger Qualifikationswettbewerb

Da die digitale Implementierung weiter zunimmt, steigt die Nachfrage nach einer Vielzahl von Fähigkeiten in I&O-Organisationen. Es gibt jedoch nur einen begrenzten Talentpool für stark nachgefragte Fähigkeiten, einschließlich Fachwissen in den Bereichen Cloud, Automatisierung und fortschrittliche Analysen. Gleichzeitig schaffen einige Unternehmen I&O-Positionen innerhalb von Geschäftseinheiten, was den internen Wettbewerb um Fähigkeiten erhöht.