Marian Rachow neuer Geschäftsführer von Rohde & Schwarz Cybersecurity

Der Diplom-Ingenieur hat zum 1. Januar 2023 den bisherigen CEO Falk Herrmann abgelöst. Rachow war zuletzt Chef von Hensoldt Cyber und Head of Hensoldt Ventures.

Durch die Besetzung der Position mit dem Cybersicherheitsexperten unterstreicht der internationale Technologiekonzern Rohde & Schwarz die besondere Relevanz des Themas IT-Sicherheit für das Unternehmen. Rachow will den Erfolgskurs der Firma ausbauen: „Mein Ziel ist es, mit den hochsicheren Verschlüsselungstechnologien von Rohde & Schwarz Cybersecurity neue Akzente im Markt zu setzen und dabei auch an die Zukunft zu denken. Mit über 30 Jahren Kryptokompetenz arbeiten und forschen wir heute schon an quantenresistenten Verschlüsselungssystemen, um unseren Kunden zukunftssichere Verschlüsselungstechnologie zu bieten.“

Seit der Gründung von Rohde & Schwarz Cybersecurity hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren deutliche Akzente im Markt gesetzt und sich als ein führendes IT-Sicherheitsunternehmen etabliert, das Kunden Schutz vor den sich stetig ändernden Cyberbedrohungen bietet. Im Zentrum der Aktivitäten des IT-Sicherheitsexperten stehen Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverschlüsselung und Zero-Trust-basierte Endpoint-Sicherheit. Die meisten dieser Produkte sind vom BSI für die Absicherung VS-NfD-eingestufter Daten zugelassen.