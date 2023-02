MWC 2023: 30 Länder starten 2023 5G-Netze

Laut GSMA gab es im Januar 2023 weltweit 229 kommerzielle 5G-Netze und mehr als 700 5G-Smartphone-Modelle für Nutzer. Das zukünftige Wachstum wird von wichtigen Märkten wie Brasilien und Indien ausgehen, die kürzlich 5G-Netze eingeführt haben. In Indien soll es bis Ende 2025 vier 5G-Netze mit rund 145 Millionen zusätzlichen Nutzern geben.

Viele der neuen 5G-Märkte liegen in Entwicklungsregionen in Afrika – darunter Äthiopien und Ghana – sowie Asien. Heute liegt der Anteil der 5G-Nutzer in der Subsahara-Region bei unter 1 Prozent, wird aber bis 2030 auf 16 Prozent ansteigen.

Aufstieg von 5G FWA

Bisher haben mehr als 90 Anbieter von Festnetz-Breitbanddiensten kommerzielle 5G-basierte Festnetzdienste in über 48 Ländern eingeführt. Dies bedeutet, dass rund 40 Prozent der kommerziellen 5G-Mobilfunk-Einführungen weltweit derzeit ein Fixed Wireless Access (FWA)-Angebot umfassen.

T-Mobile in den USA rechnet bis 2025 mit acht Millionen FWA-Kunden, Verizon will bis dahin fünf Millionen FWA-Kunden gewinnen. Und da Betreiber wie Jio angekündigt haben, bis zu 100 Millionen Haushalte in ganz Indien an ihr 5G-FWA-Netz anzuschließen, dürfte die Zahl der FWA-Nutzer in den nächsten Jahren erheblich steigen.

Während sich die Mehrheit der aktuellen 5G-FWA-Implementierungen auf die 3,5-3,8-GHz-Bänder konzentriert, nutzen mehrere Betreiber weltweit bereits 5G-mmWave-Spektrum als Kapazitäts- und Leistungsverstärker, um die Abdeckung durch niedrigere Bänder zu ergänzen.

Enterprise IoT als Wachstumsmotor

Die Zahlen von GSMA Intelligence deuten auch darauf hin, dass der B2B-Markt für die Betreiber der Haupttreiber des 5G-Umsatzwachstums im nächsten Jahrzehnt sein wird. Die Umsätze mit Geschäftskunden machen bei den großen Betreibern im Durchschnitt bereits rund 30 Prozent der Gesamteinnahmen aus, wobei mit der zunehmenden Digitalisierung der Unternehmen weiteres Potenzial besteht. Edge-Computing und IoT-Technologie bieten weitere Möglichkeiten für 5G: 12 Prozent der Betreiber haben bereits private Funklösungen eingeführt.

Eine weitere wichtige Entwicklung für Unternehmen wird die kommerzielle Verfügbarkeit von 5G Advanced im Jahr 2025 sein. 5G Advanced konzentriert sich auf die Uplink-Technologie und wird Geschwindigkeit, Abdeckung, Mobilität und Energieeffizienz verbessern. Die GSMA-Umfrage zur Netzwerktransformation hat gezeigt, dass die Hälfte der Betreiber davon ausgeht, dass 5G Advanced innerhalb von zwei Jahren nach seiner Einführung kommerzielle Netze unterstützen wird. Auch wenn dies wahrscheinlich optimistisch ist, bietet es dem Ökosystem eine klare Chance, die es zu nutzen gilt.