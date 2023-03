Otto Fuchs optimiert die Verfügbarkeit seiner SAP-Landschaft

Otto Fuchs aus dem sauerländischen Meinerzhagen nutzt nicht nur die kaufmännischen SAP-Anwendungen, sondern steuert und überwacht auch seine Produktion und alle damit verbundenen Abläufe mit SAP. Die Verfügbarkeit der Systeme ist für das metallverarbeitende Unternehmen daher geschäftskritisch. Schon kleine Störungen können dazu führen, dass sich die hohen Anforderungen an die Qualität der Teile und die Dokumentation der Fertigungsprozesse nicht erfüllen lassen.

Unterbrechungsfreie Updates

Durch einen ausfallsicheren VxRail-Cluster mit 20 Knoten gleichmäßig über zwei Rechenzentren verteilt und die Virtualisierung der SAP-Umgebung mithilfe der VMware-Plattform erreicht Otto Fuchs eine deutlich höhere Verfügbarkeit als mit den Bare-Metal-Systemen, auf denen SAP bislang als Monolith lief. Beim Ausfall einzelner Komponenten oder Knoten stehen alle Anwendungen weiterhin bereit, ebenso bei Software-Aktualisierungen. VxRail selbst unterstützt ein unterbrechungsfreies Update, indem es die einzelnen Knoten nacheinander auf den neuesten Stand bringt und die virtuellen Maschinen automatisch auf die jeweils verfügbaren Knoten verschiebt. Die Linux-Anwendungsserver werden online via Suse Linux Live Patching mit Updates versorgt.

Aktualisierte Otto Fuchs seine alte, monolithische SAP-Umgebung noch in recht großen Abständen, um Downtimes zu vermeiden, kann das Unternehmen heute alle nötigen Updates und Patches in kurzen, regelmäßigen Abständen einspielen. Damit erhöht es sein Security-Niveau deutlich und wird einer sich immer weiter verschärfenden Bedrohungslage besser gerecht.

Ausfallabsicherung durch zwei Rechenzentren

Die neue, auf VxRail basierende IT-Infrastruktur erstreckt sich über zwei Rechenzentren. Sollte es an einem Standort einmal zu einem weitreichenden Ausfall kommen, kann der andere nahtlos übernehmen. Zudem lässt sich die Infrastruktur ohne großen Aufwand durch das Hinzufügen zusätzlicher VxRail-Systeme erweitern – was bei der in zwei Phasen durchgeführten Einführung der Appliances bereits erprobt wurde. Darüber hinaus gewinnt das Unternehmen durch die zentrale Verwaltung der Systeme sowie der virtuellen Umgebung deutlich an Flexibilität.

Wurde früher eine neue Test- oder Entwicklungsumgebung benötigt, war das meist mit dem Kauf von zusätzlicher Hardware verbunden, sodass die Bereitstellung mehrere Monate dauern konnte. Heute sind die VMs dafür in kurzer Zeit aufgesetzt, sodass die Projektteams schnell loslegen können. Das SAP-Team kümmert sich mit Unterstützung durch Concat, einem Partner von Dell, um den gesamten Software-Stack bis hin zu den VxRail-Systemen und ist dadurch unabhängig von anderen IT-Abteilungen des Unternehmens.