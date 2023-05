E-Rezept online bestellen

Die Rhön-Klinikum AG startet einen neuen Service, der Patientinnen und Patienten einen einfacheren Zugang zum E-Rezept ermöglichen soll. Sie können ab sofort bei Online-Terminbuchungen spezielle Terminslots für Rezeptabholungen auswählen. Dabei geben sie an, welche Medikamente sie benötigen und wählen dann aus, ob sie ihr neues Rezept vor Ort im Klinikum abholen oder direkt in ihrer E-Rezept-App erhalten wollen. Auf diese Weise läuft die Bestellung von E-Rezepten komplett online ab.

Chronisch Erkrankte profitieren besonders

“Wenn das E-Rezept genutzt werden soll, müssen Gesundheitseinrichtungen die Anwendung in ihre Angebote integrieren”, erläutert Julian Schäfer von der Rhön-Klinikum IT-Service GmbH den neuen Service. Gerade während Krankheitswellen könne es manchmal schwer werden, telefonisch in der Praxis durchzukommen. Deshalb sei der Bezug von Rezepten über ein Online-Terminbuchungstool für Patienten sehr bequem, zumal sie sich auch den Weg in die Praxis sparen würden. Gerade chronisch erkrankte oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen würden davon profitieren.

Vorteile gibt es laut Rhön-Klinikum auch für das medizinische Personal. Indem Rezeptbestellungen online eingehen, habe das Praxisteam immer alle Anfragen im Blick. Missverständnisse am Telefon würden vermieden, Praxisabläufe effizienter, während das Patientenaufkommen in der Praxis sinke und sich dadurch Wartezeiten verkürzten.

In einem nächsten Schritt will die Rhön-Klinikum AG Mitte Mai die E-Rezept-Terminbuchung auch an ihrem Standort in Frankfurt an der Oder einführen.