Podcast: IoT-Integration im geschäftlichen Umfeld

In Folge #05 des IT-Deep-Dive-Podcasts von silicon.de spricht Ingo Notthoff mit Dr. Stefan Sigg, Chief Product Officer und Mitglied des Vorstandes der Software AG, über die Integration des Internet of Things in Geschäftsprozesse, die Verbesserung des Aftersales, die Rolle der Künstlichen Intelligenz und mögliche IoT-Einsatzszenarien.

Konkret geht es um folgende Themen:

Wie sich das Internet der Dinge in Unternehmen einbinden lässt

Wie Künstliche Intelligenz bei der Integration helfen kann

Welche IoT-Anwendungsbeispiele und laufende Projekte es gibt

Welchen IoT-Entwicklungen sich Unternehmen in den nächsten Jahren stellen müssen

Über die Software AG

Software AG ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit. Im Geschäftsjahr 2022 hatte das Unternehmen rund 5.000 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 950 Mio. €.

Weiterführende Informationen

Software AG Website: https://www.softwareag.com/de_de.html

Software AG IoT-Plattform: https://www.softwareag.com/de_de/platform/iot.html

Software AG auf Linkedin: https://www.linkedin.com/company/software-ag/

Der silicon.de IT-Deep-Dive-Podcast

Im IT-Deep-Dive-Podcasts von silicon.de sprechen wir ausführlich mit weltweit führenden Technologie-Anbietern über aktuelle IT-Themen und -Herausforderungen. Der Podcast greift Trends auf, vermittelt Wissen und hilft Unternehmen ihre IT für die Zukunft auszurichten.

Podcast-Produktion

Der silicon.de IT-Deep-Dive-Podcast ist eine Produktion von TON.EINS: https://toneins.de

