Neuer Personalchef bei Microsoft Deutschland

Nissl ist seit 2005 in verschiedenen Personalfunktionen bei Microsoft tätig. Als HR Director für Zentral- und Osteuropa sowie als sogenannter Talent Acquisition Lead und Talent & Development Director – verantwortete er eine länderübergreifende Region für Microsoft CEE & Germany. Davor arbeitete er für die internationale Microsoft Dynamics Sparte. Nissl schloss sein Studium als Diplom-Betriebswirt an der FH Ingolstadt ab und begann seine Karriere in der Automobilindustrie, bevor er zu Microsoft wechselte.

„Ich freue mich, dass wir mit Reinhard Nissl eine erfahrene HR-Führungspersönlichkeit in das deutsche Leadership Team berufen konnten”, sagt Marianne Janik, Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland, und fährt fort: „Er steht maßgebend für unsere kulturelle Transformation. Mit seiner langjährigen Personalerfahrung und tiefen Kenntnis des Microsoft Geschäftsmodells wird er die Personal- und Talententwicklung weiter vorantreiben, um unsere Ziele für Innovation und Wachstum auf dem deutschen Markt zu erreichen.”