Mercedes-Benz testet ChatGPT in der Fertigung

Im Zentrum des Feldversuchs steht das Qualitätswesen. ChatGPT soll dabei helfen, Abweichungen in der Produktion aufzuspüren und zu untersuchen.

Der Fahrzeugbauer Mercedes-Benz testet ChatGPT in seinem Produktionsökosystem MO360, das 2020 eingeführt wurde. Dort soll ChatGPT als sprachbasierte Schnittstelle die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion unterstützen.

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) beschleunigt damit unter anderem die Fehleridentifikation und -analyse sowie Qualitätsmanagement und Prozessoptimierung. Mercedes-Benz integriert ChatGPT über Azure OpenAI Service und nutzt dabei die Enterprise-Funktionen der Cloud- und KI-Plattform von Microsoft.

Analyse-Chat

Ein automatisiertes Analysetool soll Qualitätsdaten aus Entwicklung, Kundenerfahrungen und Produktion miteinander verknüpfen. Laut Mercedes können dadurch potenzielle Fehlfunktionen schnellstmöglich identifiziert und analysiert werden.

Zudem soll ChatGPT Qualitätsingenieurinnen und -ingenieure durch das Clustern von Daten bei der Fehleridentifikation unterstützen. Beispielsweise sollen komplexe Auswertungen und Darstellungen von produktionsrelevanten Daten maßgeblich vereinfacht werden.

Anstatt aufwändiger Programmierfunktionen werden die Abfragen im Dialog gesteuert, so dass nicht nur den Ingenieuren, sondern auch Mitarbeitenden ohne Programmierkenntnisse die notwendigen Daten zur Verfügung stehen. Sie verwenden Microsoft AI für die Echtzeitverarbeitung von Produktionsdaten. Die Daten verbleiben somit innerhalb der Mercedes-Benz eigenen Cloud – der MO360 Data Platform. Fragestellungen werden im digitalen Gespräch mit dem Chatbot immer weiter eingegrenzt, bis eine auswertbare Detailtiefe erreicht wird und das gewünschte Ergebnis vorliegt.

Die Übersicht der tagesaktuellen Produktionsplanung kann den Angaben von Mercedes zufolge in Echtzeit überprüft und bei Bedarf flexibel angepasst werden. ChatGPT soll an dieser Stelle dabei unterstützen, strategische Entscheidungen für die gesamte Produktionskette innerhalb kürzester Zeit zu treffen. Dank der sogenannten Demokratisierung aller relevanten Daten kann jeder Beschäftigte ChatGPT nutzen, um schnelle Auswertungen zu erstellen und im Rahmen seines Arbeitsgebiets die nächsten Schritte abzuleiten.

Beratung als Self-Service

Ein weiterer Fokus bei der Integration von ChatGPT in der Produktion liegt darauf, den Mitarbeitenden weltweit einen KI-basierten digitalen Ansprechpartner zur Seite zu stellen. Die Beschäftigten in der Produktion kommunizieren im Rahmen von MO360 über ein Self-Service-Portal, das auf jedem Firmengerät verfügbar ist – einschließlich Tablets, Smartphones und Laptops. Der MO360-Support Bot ist so ausgelegt, dass er Anfragen aufnimmt und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Dialog klären.

Datenschutz

Grundlage für die Integration von ChatGPT ist eine Kooperation mit Microsoft. Über Azure AI nutzt Mercedes-Benz die groß angelegten generativen KI-Modelle in Kombination mit den Sicherheits-, Datenschutz- und Zuverlässigkeitsfunktionen der Enterprise-Version von Azure. Mercedes-Benz hat jederzeit die Hoheit über die IT-Prozesse im Hintergrund. Die Spracheingaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden anonym in der Azure-Cloud verarbeitet. Die Produktionsdaten verbleiben in der MO360 Data Platform. Datenschutz hat für Mercedes-Benz eine hohe Priorität.