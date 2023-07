Prognose: Umsatz mit generativer KI soll in den nächsten 7 Jahren 450 Milliarden US-Dollar erreichen

Laut ABI Research werden die Anwendungsfälle für generative KI in drei verschiedenen Wellen kommen. “Content-lastige Branchen wie Marketing und der Bildungssektor sehen bereits in der ersten Welle der Einführung einen Umbruch insbesondere bei den Jobrollen. Werbetreibende bringen Projekte schneller auf den Markt, Social-Media-Manager können Inhalte durch eine stärkere Lokalisierung effektiver einsetzen, und Lehrer entwickeln bereits einen stärker personalisierten LehrplanQ”, sagt Senior Analyst Reece Hayden.

Produkte und Dienstleistungen mit KI entwickeln

“Die aktuelle Welle ist noch nicht revolutionär. Vielmehr hat sie einen internen Fokus, indem sie die Produktivität der Mitarbeiter durch die Bereitstellung generativer Tools erhöhen soll”, sagt Hayden. “Die zweite Welle wird einen größeren Einfluss auf externe Dienstleistungen haben. Wenn die KI ausgereifter und vertrauenswürdiger wird, werden Unternehmen in der Lage sein, Produkte oder Dienstleistungen um sie herum zu entwickeln. Dienstleistungsbranchen wie das Gesundheits- und Rechtswesen werden die generative KI zunehmend nutzen, um unternehmenskritische Dienste zu entwickeln. Unternehmen im Gesundheitswesen können beispielsweise generative KI-Tools einsetzen, um Gesundheitstrends der Patienten zu analysieren oder Chatbots zur Beantwortung von Gesundheitsfragen zu entwickeln.”

Steigerung der Mitarbeiterproduktivität

Die dritte Welle der Übernahme durch Unternehmen wird den größten Wert schaffen. “Wir erwarten, dass Branchen wie Fertigung und Logistik generative KI nutzen werden, um Prozesse zu automatisieren und zu optimieren. Dies wird erhebliche Auswirkungen haben, aber auch zusätzliche Risiken mit sich bringen, da Irrtümer potenziell gefährliche Folgen haben könnten”, warnt Hayden. Auch wenn einige Branchen erst dann stark profitieren würden, wenn der Markt ausgereift sei, bedeute dies nicht, dass es in diesen Branchen nicht schon heute praktische Anwendungsfälle gäbe. Generative KI mit ausreichender menschlicher Kontrolle kann zur Steigerung der Mitarbeiterproduktivität in den meisten, wenn nicht sogar in allen Geschäftsfunktionen eingesetzt werden.

Fehlende KI-Unternehmensstrategie

Die Aussichten der generativen KI für den Unternehmensmarkt sind zweifelsohne spannend, aber die meisten Unternehmen sind noch nicht in der besten Position, da ihnen eine klare Unternehmensstrategie fehlt. Einzelne Geschäftsbereiche suchen derzeit nach Möglichkeiten, generative KI zur Verbesserung der Abläufe einzusetzen. Diese isolierten Einsätze werden zu einer Fragmentierung der Geschäftsprozesse führen. Um dies zu vermeiden, bedarf es eines vorsichtigen und maßvollen Ansatzes für den Einsatz im Unternehmen mit einer zentralen Unternehmensstrategie für die Nutzung generativer KI, einschließlich der Nutzung durch die Mitarbeiter, der Governance, des rechtlichen Ansatzes und der erwarteten Geschäftsergebnisse.