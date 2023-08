KI-Akzeptanz hält sich in Grenzen

Künstliche Intelligenz (KI) setzen derzeit 13,3% der Unternehmen in Deutschland ein, 9,2% planen sie zu nutzen. Weitere 36,7% aller befragten Firmen diskutieren über mögliche Anwendungsszenarien. So das Ergebnis der aktuellen Konjunkturumfrage, die das Münchener ifo Institut zu wichtigen Entwicklungen in der deutschen Wirtschaft allmonatlich erstellen lässt.