Weltweite Maschinenanbindung in SAP-Infrastruktur

Siemens Energy nutzt Lösungen des Softwarespezialisten Forcam, um bis zu 3.000 Maschinen an 80 Standorten digital zu vernetzen.

Das Projekt ist auf insgesamt sieben Jahre hin angelegt. Ziel ist es, die Produktionsprozesse aller Fertigungsstandorte durch ein standardisiertes Manufacturing Execution System (MES) zu optimieren. Forcam liefert hierfür die Lösung Force Edge Connect. Gestartet wird in diesem Jahr in fünf sogenannten Leuchtturm-Werken in Deutschland, Großbritannien und Mexiko. Im Anschluss daran soll der weltweite Rollout erfolgen.

„Bei diesem Projekt wird fundiertes Shopfloor-Know-how benötigt“, sagt Pedro Iglesias, SAP-Spezialist bei Forcam, und erläutert: „Es gilt, Daten aus unterschiedlichsten Anlagen zu generieren – aus Press-, Fräs-, Stanz- oder Drehmaschinen sowie aus Maschinen mit und ohne eigene Softwaresteuerung. Anschließend werden die Daten für Analysen in SAP DM [i.e. die Infrastruktur SAP Digital Manufacturing] integriert.”