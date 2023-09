Microsoft stellt Visual Studio für Mac ein

Microsoft wird die integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) Visual Studio für Mac weiterentwickeln. Die aktuelle Version will der Softwarekonzern zudem nur noch bis Ende August 2024 unterstützen.

“Mit der heutigen Ankündigung lenken wir unsere Ressourcen und unseren Fokus auf die Verbesserung von Visual Studio und VS Code und optimieren sie für die plattformübergreifende Entwicklung”, so das Unternehmen in einem Blogeintrag. “Visual Studio für Mac wird keine neuen Frameworks, Laufzeiten oder Sprachen unterstützen.”

Inoffizieller Support für .NET 8

In den kommenden zwölf Monaten wird Microsoft nach eigenen Angaben weiterhin Sicherheitspatches verteilen. Darüber hinaus sollen in dem Zeitraum lediglich Updates zum Erhalt der Plattformkompatibilität bereitgestellt werden.

“Wir werden auch weiterhin Runtime- und Workload-Updates zur Verfügung stellen, damit Sie weiterhin Anwendungen erstellen und ausliefern können, die auf .NET 6, .NET 7 und den Mono-Frameworks basieren”, so Microsoft weiter. “Obwohl nicht offiziell unterstützt, haben wir auch rudimentäre Unterstützung für .NET 8 in Visual Studio für Mac zum Erstellen und Debuggen von Anwendungen aktiviert.”

Visual Studio bietet Microsoft seit 2016 mit macOS an. Die aktuelle Version, Visual Studio 2022, wurde 2021 vorgestellt. Sie bot ein natives User Interface für macOS und brachte zudem Optimierungen für Apples eigene M-Prozessoren. Zudem war es die erste reine 64-Bit-Version für Macs.

Als Alternative zu Visual Studio für Mac schlägt Microsoft Entwicklern vor, die IDE in einer virtuellen Windows-Maschine unter macOS zu nutzen. Das Unternehmen bietet aber auch eine Cloud-Version an. Eine weitere Option sind demnach Cross-Plattform-Entwicklertechnologien. “Die kürzlich angekündigten C# Dev Kit, .NET MAUI und Unity Erweiterungen für VS Code sind als Vorschau verfügbar und sollen die Fähigkeiten von VS Code für .NET und C# Entwickler erweitern. Diese Erweiterungen funktionieren nativ auf allen unterstützten Plattformen, einschließlich macOS”, ergänzte das Unternehmen.