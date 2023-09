Podcast: Zero Trust und Sicherheit aus der Cloud – auch für Behörden und das Gesundheitswesen

Im IT-Deep-Dive-Podcasts von silicon.de spricht

Ingo Notthoff

mit

Kevin Schwarz

Head of Field CTOs International beim IT-Security-Lösungsanbieter Zscaler

über

den Schutz des öffentlichen Bereichs und des Gesundheitswesens vor Cyberangriffen, das Zero Trust-Konzept und Sicherheitslösungen aus der Cloud.

Konkret geht es um folgende Themen:

Was der Public Bereich und das Gesundheitswesen von Unternehmen lernen können

Was genau hinter Zero Trust steckt und warum dieser Ansatz so wichtig ist

Warum Sicherheitslösungen aus der Cloud relevant sind

Wie CIOs vorgehen sollten, um sensible Daten über die Cloud abzusichern

Über Zscaler

Zscaler (NASDAQ: ZS) beschleunigt die digitale Transformation, damit Kunden agiler, effizienter, stabiler und sicherer arbeiten können. Die Zscaler Zero Trust Exchange schützt tausende Kunden mittels sicherer Verbindungen zwischen Usern, Geräten und Anwendungen an jedem beliebigen Standort vor Cyberangriffen und Datenverlust. Die in 150 Rechenzentren auf der ganzen Welt verfügbare SASE-basierte Zero Trust Exchange ist die weltweit größte Inline-Cloud-Sicherheitsplattform.

Zscaler Website: https://www.zscaler.de

Zscaler Security Cloud Demo: https://www.zscaler.de/custom-product-demo

Zscaler auf Linkedin: https://www.linkedin.com/company/zscaler/

Der silicon.de IT-Deep-Dive-Podcast

Im IT-Deep-Dive-Podcasts von silicon.de sprechen wir ausführlich mit weltweit führenden Technologie-Anbietern über aktuelle IT-Themen und -Herausforderungen. Der Podcast greift Trends auf, vermittelt Wissen und hilft Unternehmen ihre IT für die Zukunft auszurichten.

Podcast-Produktion

Der silicon.de IT-Deep-Dive-Podcast ist eine Produktion von TON.EINS

© NetMediaEurope und TON.EINS 2023. All rights reserved.