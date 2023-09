Telekom bringt Pop-up-Sendemast auf den Markt

Wie dies im Live-Einsatz funktioniert, erfahren die Besucher der Digitalisierungsmesse Digital X am 20. und 21. September im Kölner Mediapark. Dort wird die Telekom einen der neuen Sendemasten auf dem Event-Gelände zum Einsatz bringen.

Die gesamte Mobilfunk-Sendetechnik passt in einen kompakten Micro-Container (Länge: 1,6 Meter, Breite: 2 Meter, Höhe: 2,6 Meter). Laut Anbieter lässt sich die Einheit innerhalb von weniger als einer Stunde von einer Person aufbauen. Die Anlage unterstützt 5G und LTE, die Antennen können bis auf acht Meter Höhe ausgefahren werden.

Einladung zu Gratistest

Die kompakte Mobilfunklösung soll Geschäftskunden bei zeitlich begrenzten Einsatz-zwecken mit leistungsstarkem Mobilfunk unterstützen – etwa in Neubaugebieten und bei Großbaustellen sowie für Events oder Anwendungen in der Landwirtschaft. Laut Telekom können Unternehmen den mobilen Sendemast auch in Kombination mit bestehenden 5G-Campus-Netzen für Firmengelände nutzen. Der Micro-Container soll sich an eine lokale Stromversorgung anschließen oder über jede andere mobile Energiequelle betreiben lassen. Die Anbindung ans Datennetz sei sowohl über Glasfaser als auch per Richtfunk möglich.

Ab November können Unternehmen den Micro-Container bis zu sechs Wochen lang für ihre Einsatzzwecke kostenlos testen. Für den Test stehen insgesamt zehn Systeme zur Verfügung. Weitere Informationen dazu gibt die Telekom auf dieser Webseite.