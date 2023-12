KiK setzt auf TradeBeyond

Der deutsche Textil-Discounter KiK hat sich für TradeBeyond als unternehmensübergreifende Plattform entschieden, um seine Supply Chain durchgängig zu digitalisieren und zu optimieren. Dies umfasst die Beschaffung, Ausschreibungen, die Zusammenarbeit bei Bestellungen bis hin zu Prüfprozessen.

Cloudbasierte Lösungen

TradeBeyond wird die bestehenden konventionellen Systeme von KiK durch cloudbasierte Lösungen ersetzen. So ist der Datenaustausch in Echtzeit möglich und das Unternehmen ist in der Lage, neue Produkte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.Laut TradeBeyond werde die CBX-Plattform KiK dabei unterstützen, die Beschaffungsvorgänge intern zu organisieren, die Lieferkettenprozesse zu rationalisieren und die Abhängigkeit von externen Beschaffungspartnern zu verringern, um nachhaltig die Effizienz zu steigern sowie Kosteneinsparungen zu erzielen.

Collaboration und Expansion

Dirk Ankenbrand, CMO bei KiK: “Keine andere Plattform auf dem Markt bot uns die gleiche Breite und Tiefe an Funktionalität. Das neue System und die Partnerschaft werden die Realisierung von KiKs Zukunftsvisionen in den Bereichen Collaboration und Expansion unterstützen.” Das Projekt wird in den nächsten zwei Jahren in vier Phasen durchgeführt, wobei das erste Go-Live-Datum für Anfang nächsten Jahres angesetzt ist.