Malware im Januar: Große VexTrio-Broker-Operation

Top-Malware in Deutschland

Top 3 Schwachstellen

„Command Injection Over http“ war die am häufigsten ausgenutzte Schwachstelle, von der 44 Prozent der Unternehmen weltweit betroffen waren, gefolgt von „Web Servers Malicious URL Directory Traversal“ mit 41 Prozent und „HTTP Headers Remote Code Execution“ mit einer weltweiten Auswirkung von 40 Prozent.

↑ Command Injection Over HTTP (CVE-2021-43936, CVE-2022-24086) Es wurde eine Schwachstelle für Command Injectionover HTTP gemeldet. Ein entfernter Angreifer kann dieses Problem ausnutzen, indem er eine speziell gestaltete Anfrage an das Opfer sendet. Bei erfolgreicher Ausnutzung könnte ein Angreifer beliebigen Code auf dem Zielrechner ausführen.

Top 3 Mobile Malware

Im Januar stand Anubis weiterhin an erster Stelle der am häufigsten verbreiteten mobilen Malware, gefolgt von AhMyth und Hiddad.

↔ AhMyth

AhMyth ist ein Remote Access Trojaner (RAT), der im Jahr 2017 entdeckt wurde. Er wird über Android-Apps verbreitet, die in App-Stores und auf verschiedenen Websites zu finden sind. Wenn ein Benutzer eine dieser infizierten Apps installiert, kann die Malware sensible Informationen vom Gerät sammeln und Aktionen wie Keylogging, das Erstellen von Screenshots, das Versenden von SMS-Nachrichten und das Aktivieren der Kamera durchführen, was in der Regel zum Stehlen sensibler Informationen genutzt wird.