Deutschland: Quo vadis KI?

Die Studie “AI-driven Transformation: Becoming an Augmented Organization” bringt es auf den Punkt: Im heutigen Wettbewerbsumfeld ist der Schritt zur ‘Augmented Organization’ eine strategische Notwendigkeit. Eine ‘Augmented Organization’ setzt auf KI und andere moderne Technologien, um ihre Fähigkeiten und Effizienz zu maximieren, Kunden- und Mitarbeitererfahrungen neu zu gestalten und ihre Wertschöpfungskette zu transformieren. Die Studie liefert klare Handlungsempfehlungen für Führungskräfte, um den Übergang zu einer ‘Augmented Organization’ erfolgreich zu meistern.

Potenzieller Verlust an Wettbewerbsfähigkeit

Trotz der Erkenntnis, welchen Einfluss KI gewinnen wird, haben nur 37 Prozent der Unternehmen eine umfassende und langfristige Strategie zur Implementierung von KI entwickelt. Die skeptische oder zurückhaltende Haltung der Führungskräfte gegenüber KI-gesteuerter Transformation ist nachvollziehbar, da KI nach wie vor Risiken wie ungelöste Datenschutzprobleme und ethische Dilemmata birgt.

Doch die Studie macht klar: Der potenzielle Verlust an Wettbewerbsfähigkeit im Falle einer verzögerten KI-Adoption überwiegt bei weitem die aktuellen Bedenken. ‘Augmented Organizations’ profitieren von starker Marktdifferenzierung, gesteigerter Produktivität und Innovationsgeschwindigkeit sowie überlegenen Kundenerlebnissen. Angesichts des wachsenden Wettbewerbsdrucks bleibt KI-skeptischen Führungskräften keine andere Wahl, als sich mit den neuen Entwicklungen vertraut zu machen.

Technologischer Vorsprung, strategische Tiefe fehlt

Die 150 Studienteilnehmer aus Deutschland zeigen: Mit 76 Prozent übertrifft Deutschland den globalen Durchschnitt bei der KI-Implementierung in Unternehmen. Dennoch ist diese technologische Führungsrolle gefährdet: 60 Prozent der deutschen Unternehmen haben laut Umfrage noch keine fundierte Strategie für den Einsatz von KI entwickelt, um den langfristigen Erfolg ihrer Initiativen zu sichern. Dies könnte das Wachstumspotenzial erheblich beeinträchtigen und den technologischen Vorsprung gefährden.

Zudem haben lediglich 27 Prozent der Unternehmen in Deutschland umfassende Richtlinien, Leitlinien und Best Practices für ihre KI-Initiativen etabliert. Dies verdeutlicht, dass viele Unternehmen ihre KI-Projekte ohne klare strategische Vorgaben umsetzen, was langfristig zu Ineffizienzen, rechtlichen Risiken und Problemen bei der Skalierbarkeit führen kann.

“Besonders bedenklich ist, dass lediglich 16 Prozent der deutschen Führungskräfte aktiv in die Entscheidungsprozesse zu KI-Initiativen eingebunden sind. Im globalen Durchschnitt liegt dieser Wert bei 36 Prozent. Das deutet darauf hin, dass sich viele deutsche Führungskräfte nicht ausreichend mit den Potenzialen und Herausforderungen von KI auseinandersetzen. Doch ohne das aktive Engagement der Führungskräfte laufen diese Initiativen Gefahr, langfristig an Wirkung zu verlieren”, sagt Tobias Liebscher, Partner People & Strategy bei BearingPoint.

Hindernisse erschweren die KI-Adoption in Deutschland

Neben der fehlenden Transformationsstrategie stehen deutsche Unternehmen vor weiteren erheblichen Hindernissen bei der erfolgreichen Einführung von KI:

76 Prozent der deutschen Unternehmen betrachten die Sicherstellung der Datenqualität und -sicherheit als ein zentrales Hindernis bei der Implementierung von KI. Ein weiteres Problem stellt der Fachkräftemangel dar: 67 Prozent der Unternehmen fehlt es laut eigener Aussage an qualifizierten Fachkräften mit den notwendigen Kompetenzen im Bereich KI. Dieser Mangel könnte insbesondere nach der Implementierung zu Problemen führen, da das notwendige Fachwissen für die Betreuung und Weiterentwicklung der KI-Initiativen fehlt. Zudem kämpfen 76 Prozent der Unternehmen mit kulturellem Widerstand und berichten von internen Vorbehalten gegenüber Veränderungen und neuen Technologien, was die erfolgreiche Einführung von KI zusätzlich erschwert.

Die Online-Umfrage

für die Studie wurde im Juni 2024 erhoben. Die Umfrage richtete sich an 700 Führungskräfte aus verschiedenen Sektoren aus dem privatwirtschaftlichen als auch aus dem öffentlichen Bereich. Die Umfrage umfasste 14 Länder in Europa, den USA und Asien. Die Untersuchung konzentrierte sich auf große Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 0,5 Mrd. EUR, wobei 84 Prozent der Befragten aus Unternehmen mit einem Umsatz von über 1 Mrd. EUR stammten. Die Umfrage wurde von dem globalen Marktforschungsinstitut Phronesis Partners durchgeführt.