Amazon will Batterien länger nutzen

In einem automatisierten Prozess werden die Batterien zerlegt und die einzelnen Zellen darauf geprüft, ob sie wiederverwendet oder recycelt werden können. Durch die effektivere Wiederverwendung von Batterien von Elektro-Fahrzeugen, will Amazon die Nachfrage nach neuen Batterien reduzieren und den damit verbundenen CO2-Fußabdruck verringern. Gefördert wird Circu Li-ion durch Amazons sogenanntes Sustainability Accelerator-Programm, das nachhaltigere Startups finanziell und mit Know-how unterstützt.

Im Zuge der Pilotphase, die nach September 2024 beginnen wird, will Circu Li-ion seine Technologie in Deutschland ausbauen. In den sechs Monaten des Piloten werden Circu Li-ion und Amazon gemeinsam Akkus aus Elektrofahrzeugen aus Amazons Liefernetzwerk mit der Technologie von Circu Li-ion verarbeiten. Ziel ist ein feingranulareres Recycling, das einen höheren Grad an Abfallvermeidung und Wiederverwendung ermöglichen soll. Die Zusammenarbeit soll zum Vorbild für andere Unternehmen werden, die zum Beispiel ihre Logistik elektrifizieren wollen.

Förderprogramm

„Unsere Teilnahme am Amazon Sustainability Accelerator wird von unserem Ziel angetrieben, die Batterieindustrie zu revolutionieren und bis 2040 drei Milliarden Batterien wiederzuverwerten“, sagt Antoine Welter, CEO und Mitgründer von Circu Li-ion.

Seit seinem Start im Jahr 2022 hat der Amazon Sustainability Accelerator mehr als 40 Start-ups im Vereinigten Königreich und in Europa unterstützt, mehr als 1 Million Euro an Zuschüssen und Krediten bereitgestellt und diesen Unternehmen geholfen, ihren Umsatz im Durchschnitt um 700 Prozent zu steigern und bis heute mehr als 18,7 Million Euro einzusammeln.

Während des bereits absolvierten Förderprogramms hat Circu Li-ion erste Einblicke darin bekommen, wie globale Unternehmen Nachhaltigkeitsinitiativen umsetzen. „Dieses zukunftsweisende Programm verdeutlicht Amazons Engagement, Innovationen zu unterstützen und positive Veränderungen voranzutreiben“, sagt Justine Mahler, Sustainability Director bei Amazon. „Indem wir einzigartige und innovative Technologien unter realen Bedingungen testen, reduzieren wir nicht nur unsere Umweltauswirkungen, sondern schaffen auch eine Blaupause für nachhaltigere Praktiken in der gesamten Branche.“

Über Circu Li-ion

Circu Li-ion ist ein europäisches Unternehmen für Batterie-Upcycling. Seine Mission ist es, den Planeten zu retten, indem sie den Wert jeder Batterie maximieren. Im Jahr 2021 begannen sie ihre Reise, um die Wertschöpfungskette von Batterien zu revolutionieren, indem sie die Demontage von Batterien und die Diagnose von Zellen automatisieren und skalieren – für ein wirtschaftlicheres und ökologischeres Batterierecycling. Sie stellen ihre Technologie führenden Akteuren in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Mikromobilität, Elektrowerkzeuge, Energiespeichersysteme und Recycling zur Verfügung. Ihre Machine-as-a-Service-Lösung bietet die Möglichkeit, gebrauchten Batterien durch Upcycling ein zweites Leben zu geben, anstatt sie zu recyceln – das spart Geld und schont den Planeten. Aktuell hat das Unternehmen Standorte in Karlsruhe und Foetz (Luxemburg).