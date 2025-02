KI beantwortet Fragen rund um den EU AI Act

Am 1. August 2024 ist der AI Act der EU in Kraft getreten. Er gilt unter anderem für Anbieter, Nutzer, Produkthersteller oder Händler von KI-Systemen. Für die Umsetzung des Gesetzes hat die EU Übergangsfristen definiert. Für verbotene KI-Systeme gelten sechs Monate, für Hochrisikosysteme sind es 24 Monate, in bestimmten Produktbereichen 36 Monate.

Als inakzeptables Risiko gelten die Anwendungen und Systeme, die zum Beispiel ein staatlich betriebenes Social Scoring ermöglichen. Der Einsatz solcher KI-Systeme ist verboten. Als Anwendungen mit hohem Risiko werden zum Beispiel Tools zum Scannen von Lebensläufen eingestuft, die eine Rangfolge von Bewerbern ermöglichen. Anwendungen, die nicht ausdrücklich verboten oder als risikoreich eingestuft sind, bleiben weitgehend unreguliert. F

Das Startup FragDasPDF.de hat ein kostenloses KI-Tool entwickelt, mit dem sich Unternehmer, Juristen und Compliance-Experten direkt durch den AI Act und die neuen Leitlinien navigieren können. Nutzer können einfach Fragen stellen und erhalten sofort verständliche Antworten. ohne mühsames Durchsuchen komplexer Gesetzestexte.

Hier geht es zum Chat mit dem EU AI Act

Hier geht es zum Chat mit den Leitlinien zu verbotenen KI-Praktiken