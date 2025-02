Peek & Cloppenburg Düsseldorf geht in die Oracle Cloud

Einzelhändler will mit Warenwirtschafts- und Cloud-ERP-Lösungen Produktivität steigern und Kosten senken.

Das familiengeführte Modehaus will mit den Einzelhandels- und Finanz-Cloud-Anwendungen von Oracle Betriebsabläufe rationalisieren und das Bestandsmanagement in seinen weltweiten Niederlassungen optimieren. Die Kaufhauskette betreibt 160 Filialen in 16 europäischen Ländern.

„Die Ablösung unserer Altsysteme durch eine moderne Plattform wird uns die Flexibilität und Skalierbarkeit bieten, die wir benötigen, um uns an eine dynamische Branche anzupassen“, so Kristian Hertel, Director Global IT, Peek & Cloppenburg. „Mit den Oracle Cloud ERP- und Einzelhandelslösungen können wir den Bestand unserer Eigenmarken und Markenartikel besser verwalten und gleichzeitig die betriebliche Effizienz steigern sowie die Margen erhöhen.“

In Zusammenarbeit mit Retail Consult wird das Unternehmen mehrere Anwendungen in der Oracle Retail Suite implementieren. Darüber hinaus plant die Marke den Einsatz von Fusion Cloud Applications für Finanzen und Lagerverwaltung. Die Lösungen bieten einen zentralen Ansatz, der dem Unternehmen hilft, Prozesse zu optimieren und schneller abteilungsübergreifende Erkenntnisse für Geschäftsentscheidungen zu bekommen.