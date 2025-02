Lünendonk untersucht Robotereinsatz in Kliniken

19 Prozent der Kliniken setzen bereits Serviceroboter im Gebäudebetrieb ein. Weitere 38 Prozent erproben aktuell deren Einsatz in Pilotprojekten oder planen die langfristige Einführung von Robotern. Der Anwendungsbereich von Robotern liegt in Krankenhäusern noch überwiegend in der Reinigung von Großflächen wie Fluren und Räumen. Das sind Ergebnisse der Studie „Krankenhausbarometer Facility Service“, die das Marktforschungsunternehmen Lünendonk gerade herausgegeben hat.

Klinikbudgets für Gebäudedienstleistungen steigen

Der zunehmende Einsatz von Robotern wird von 75 Prozent der untersuchten Krankenhäuser als wichtigster Trend für Gebäudedienste genannt, neben dem wachsenden Fokus auf Kosteneffizienz und Budgetkontrolle. Begünstigt werde diese Entwicklung durch die zunehmende technologische Reife der Serviceroboter, die autonom Stockwerke wechseln und Hindernisse dynamisch umfahren können, so die Studie weiter. Neben der Reinigung großer Flächen ziehen Kliniken Roboter zunehmend auch für andere Anwendungen wie die interne Logistik in Betracht. Empfangsservices, Catering oder Desinfektion spielen dagegen noch eine untergeordnete Rolle.

Stefan Schubert, Consultant bei Lünendonk & Hossenfelder, kommentiert: „Die Akzeptanz von Robotern im Gebäudebetrieb von Krankenhäusern ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Roboter übernehmen vor allem standardisierte Aufgaben oder werden ergänzend eingesetzt. Damit unterstützen sie Kliniken bei der langfristigen Qualitätssicherung. Mit der Weiterentwicklung der Technologie werden die Einsatzmöglichkeiten von Robotern noch vielfältiger.“

Laut Studie haben rund zwei Drittel der Krankenhäuser ihre Budgets für Gebäudedienstleistungen im vergangenen Jahr um durchschnittlich 4,7 Prozent erhöht. Besonders die Reinigungs- und Wäscheservices profitieren von diesem Trend: Über 70 Prozent aller untersuchten Krankenhäuser wollen im Jahr 2025 das Budget für Reinigungsleistungen aufstocken, 43 Prozent der Kliniken planen eine Erhöhung des Budgets für Wäscheservices. Beim Catering planen 29 Prozent der Krankenhäuser, das Budget aufzustocken.