DRK stattet Seniorenheime mit Alexa aus

Amazons Sprachtechnologie soll in Alten- und Pflegeheimen sowie bei ambulanten Pflegediensten des Roten Kreuzes zum Einsatz kommen.

Mit „Alexa Smart Properties“ hat der US-Konzern ein Angebot entwickelt, das es Senioreneinrichtungen möglich machen soll, eine speziell auf die Bedürfnisse von Bewohner:innen und ihren Betreuer:innen zugeschnittene, sprachgesteuerte Lösung einzusetzen. Den Rollout steuert die DRK-Service GmbH. Technischer Partner ist der IT-Dienstleister DiscVision.

Marktversprechen: bessere Lebensqualität

Im Projekt LeNa des DRK-Kreisverbands Müllheim wird die Lösung bereits eingesetzt. Das Projekt spricht primär Senior:innen im Kreisverbandsgebiet an, die alleinstehend sind sowie Betreuungs- und Hilfebedarf im eigenen Zuhause haben. Ziel ist es, mit Hilfe eines Alexa-fähigen Echo Show-Geräts von Amazon neue Möglichkeiten für soziale Teilhabe zu schaffen.

Hierzu sollen die Bewohner:innen per Sprache oder Touch auf Informationen ihrer Einrichtung zugreifen, Unterhaltungsangebote abrufen, sich Termin-Erinnerungen einstellen oder mit Angehörigen in Kontakt bleiben können – sei es über die Alexa-zu-Alexa-Anruffunktion oder Videoanrufe.

Auch externe Angebote zu Kultur oder Bewegung können zur Verfügung gestellt werden, so Amazon weiter. Zusätzlich soll die Lösung Senior:innen dabei helfen, ihre Umgebung – von der Beleuchtung bis zur Raumtemperatur – zu steuern. Das Pflegepersonal könne sich über die spezielle Kommunikationsfunktionen mit Bewohner:innen austauschen und beispielsweise Durchsagen oder Sprach- und Videoanrufe innerhalb des Hauses durchführen. Somit sollen Senior:innen selbstbestimmter und inklusiver leben können. Ein weiteres Ziel liegt darin, dass die Einrichtungen Zeit sparen, die direkt der persönlichen Betreuung der Bewohner:innen zugutekommen soll.

Roadmap

DRK-Service wird im Rahmen einer Informationskampagne Senioreneinrichtungen des DRK bundesweit über die neue Technologie und ihre Vorteile informieren. Als Lösungsanbieter übernimmt die DiscVision Solutions die technische Implementierung in den Einrichtungen des DRK. Die Tools und Anwendungsschnittstellen von Alexa Smart Properties sollen es DiscVision erlauben, eine Vielzahl an Alexa-fähigen Geräten schnell und effizient zu konfigurieren und zu verwalten, was eine reibungslose Integration vor Ort gewährleisten soll.

Der Hersteller Amazon betont, dass das System unter strikter Berücksichtigung des Datenschutzes entwickelt wurde. Für die Nutzung würden weder Sprachaufzeichnungen gespeichert noch Accountinformationen benötigt. Jedes Amazon Echo-Gerät böte einen mehrschichtigen Datenschutz und eine Mikrofon-aus-Taste zur vollständigen Deaktivierung der Mikrofone.