SAP S/4 HANA wird digitaler Kern des Maschinenbauers Harro Höfliger

Spezialist für Produktions- und Verpackungsmaschinen setzt auf All for One

Die auf High-Tech Anlagen spezialisierte Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH aus dem baden-württembergischen Allmersbach im Tal investiert in den nächsten Jahren in die Implementierung von SAP S/4HANA, SAP Cloud Lösungen und Beratungsleistungen von All for One.

Reengineering und Prozessoptimierung

Digitaler Kern des Familienunternehmens wird S/4HANA, das an allen deutschen Standorten bis zum Frühjahr 2027 eingeführt werden soll. Mit der Ablösung des über viele Jahre bestehenden ERP-Systems liegt der Fokus des Großprojekts auf Reengineering, Prozessharmonisierung sowie -optimierung. So sollen beispielsweise eine durchgehende Projektterminierung, ein neues Lagerkonzept sowie parallele Mengen- und Werteflüsse umgesetzt werden.

„Wir wollen die zahlreichen, geschäftstreibenden Möglichkeiten, die ein SAP S/4HANA bietet, für Harro Höfliger umfassend nutzen. Als Technologieführer und innovativer Plattformanbieter stellen wir damit die digitalen Weichen für die nächsten Jahre, in denen wir unsere Prozesswelt mittels vollumfänglicher Integration, intelligenter Automatisierung und KI voranbringen werden. Mit SAP S/4 HANA wird uns das optimale Rüstzeug zur Verfügung stehen“, sagt Dimitrios Buzungidis, Director IT von Harro Höfliger.

On-Premises und Cloud

Harro Höfliger wird SAP S/4HANA On-Premises betreiben, da das Unternehmen laut eigenen Aussagen hervorragende Infrastrukturen und Voraussetzungen dafür mitbringt. In den Bereichen HR, Zoll- und Außenhandel, Geschäftsplanung oder auch im Vertrieb will der Anlagenbauer durchgehend Cloud-basierte SAP-Lösungen einsetzen.