SEO-Betreuung für IT-Unternehmen: Welche Leistungen sollte eine SEO-Betreuung beinhalten?

Eine monatliche SEO-Betreuung ist für Unternehmen unverzichtbar, dient sie doch dazu, die Sichtbarkeit in Google zu erhöhen. Unternehmen und Selbstständige aller Branchen verschaffen sich durch eine laufende SEO-Betreuung überaus große Wettbewerbsvorteile.

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist eine effektive Kundenansprache von enormer Bedeutung. Die als besonders dynamisch geltende IT-Branche sieht sich mit besonderen Herausforderungen konfrontiert, bei deren Bewältigung eine kompetente SEO-Betreuung enorm helfen kann.

SEO-Betreuung für IT-Unternehmen: Was macht die monatliche SEO-Betreuung so besonders?

Suchmaschinen wie Google stützen sich auf komplexe Prozesse, die sogenannten Algorithmen, die Ranking-Faktoren kontinuierlich bewerten. So bewerten sie die Relevanz einer Webseite für den Suchenden, bringen Ergebnisse in eine Rangfolge, die darüber entscheidet, wie hoch sie in den Sucherergebnissen gerankt wird.

IT-Dienstleister haben mit anderen Unternehmen gemein, dass sie ohne eine monatliche SEO-Betreuung nicht über die Suchmaschine Google gefunden werden und auf diesem Wege ohne eine monatliche SEO-Betreuung auch keine Aufträge generieren können.

Die Produkte und Dienstleistungen von IT-Unternehmen stellen sich jedoch als überaus komplex dar. Während manch anderes Unternehmen auf langwierige Erläuterungen verzichten kann, sind die Leistungen eines IT-Unternehmens relativ erklärungsbedürftig.

Monatliche SEO-Betreuung für IT-Unternehmen: Den Branchenführern ganz einfach Paroli bieten

Kleinere und mittlere IT-Unternehmen stehen in direktem Wettbewerb mit den Platzhirschen der Branche, da kann die SEO, sprich eine monatliche SEO-Betreuung den Unterschied ausmachen. Denn immer mehr potenzielle Kunden suchen online nach IT-Dienstleistungen und IT-Produkten. Deren Komplexität sorgt jedoch häufig für Überforderung.

Die Kunden fragen sich: Ist das IT-Unternehmen vertrauenswürdig? Erfüllt dessen Portfolio meine individuellen Ansprüche? Verfügt der Anbieter tatsächlich über jene Kompetenz, die er verspricht? Ist das Preis-Leistungs-Verhältnis ausgewogen?

Top-Rankings sind einfach unverzichtbar: Eine laufende SEO-Betreuung für IT-Unternehmen schafft Vertrauen

Eine monatliche SEO-Betreuung sorgt nicht nur für eine erhöhte Sichtbarkeit und Reichweite in Google. Rangiert eine Website auf den vorderen Plätzen der Suchergebnisse, schafft diese Platzierung Vertrauen.

Potenzielle Kunden sind eher geneigt, sich diesem IT-Unternehmen zuzuwenden. Sie leiten aus der guten Platzierung fachlicher Kompetenz und ein hohes Maß an Marktdurchdringung ab.

Die monatliche SEO-Betreuung für IT-Unternehmen im Blickpunkt: Stetiger Wandel in der IT-Branche als besondere Herausforderung

Die IT-Branche ist wie kaum eine zweite einem stetigen Wandel unterworfen. Aufgaben und Geschäftsfelder ändern sich, Dienstleistungen und IT-Produkte folgen dieser Dynamik. Der alleinige Versuch, das Portfolio zu erläutern und dessen Vorzüge zu unterstreichen, reicht nicht aus, um im Wettbewerb zu bestehen.

Das Marketing muss nicht nur Schritt halten, sondern ständig neue Impulse setzen. Die SEO-Betreuung im Rahmen einer effektiven Suchmaschinenoptimierung ist neben dem Content der Website ein mächtiges Werkzeug einer jeden Vermarktungsstrategie.

Im Vergleich zu anderen Marketinginstrumenten weiß die monatliche SEO-Betreuung auch als kostengünstige Methode zu überzeugen, während Werbeanzeigen ständig neu eingekauft werden müssen.

Lesen Sie auch : Google kämpft gegen unliebsame Top-Suchergebnisse

Regelmäßige SEO-Betreuung für IT-Unternehmen: Warum eine einmalige Suchmaschinenoptimierung nicht ausreicht

Nicht nur die Produkte und Dienstleistungen eines IT-Unternehmens ändern sich angesichts eines dynamischen Umfeldes ständig. Auch der Google-Algorithmus, der die Relevanz von Webinhalten bewertet, erfährt laufend Updates.

Eine laufende SEO-Betreuung für IT-Unternehmen ist darauf vorbereitet und weiß genau, an welchen Stellschrauben es zu drehen gilt.

SEO-Agenturen, die eine SEO-Betreuung für IT-Unternehmen anbieten, wissen ganz genau wie der Google-Algorithmus wirklich funktioniert

Der Google-Algorithmus nutzt verschiedene Schlüsselfaktoren für die Bestimmung der Relevanz einer IT-Landingpage. Die Wortanalyse ist nicht nur auf bestimmte Keywords geeicht, sondern berücksichtigt auch Rechtschreibfehler, regionale Besonderheiten, Trends und Synonyme.

Eine professionelle SEO-Agentur, die eine gute monatliche SEO-Betreuung anbietet weiß: Beim Abgleichen des Suchbegriffs untersucht Google die Häufigkeit, in der ein Keyword auf der betreffenden Landingpage Verwendung findet. Interaktionsdaten fließen neben der inhaltlichen Struktur der Seite ebenfalls in diese Bewertung ein.

Auch die Seiteninhalte, die Optimierung für mobile Endgeräte, Ladezeiten und die Darstellung unter Verwendung unterschiedlicher Browser zieht Google für das Ranking heran.

Individuelle Sucheinstellungen, wie zum Beispiel Standortdaten, sowie vorangegangene Suchverläufe wertet der Algorithmus ebenfalls aus, um ein Höchstmaß an Relevanz zu gewährleisten.

So geht Google bezüglich der Rankings vor:

Analyse von Keywords

Abgleich der Suchbegriffe

Analyse der Interaktionsdaten

Ermittlung des Website-Nutzwertes

Untersuchung der Seitenoptimierung

Erfolgreiche SEO-Betreuung für IT-Unternehmen: Die richtige SEO-Strategie macht den Unterschied

Neben Keyword-Recherche und -Optimierung gehören auch Webseiteninhalte, der Backlink-Aufbau (nur wenn keine separate Linkbuilding-Agentur beauftragt wurde) und die Anpassung an mobile Endgeräte zu den Leistungen einer versierten SEO-Agentur, die eine SEO-Betreuung anbietet.

SEO-Analysen und SEO-Reportings geben Auskunft über die Wirksamkeit der gezielten SEO-Maßnahmen und eröffnen die Möglichkeit des Feintunings.