Adesso migriert ERP der Amedes-Gruppe auf SAP S/4HANA

Der IT-Dienstleister migriert das bestehende ERP-System SAP R/3 der amedes-Gruppe auf RISE with SAP S/4HANA Cloud Private Edition.

Verantwortlichen von amedes nach Abschluss eines Vorprojekts. Die geplante Implementierung erfolgt seit Januar 2025 standardnah auf Basis eines Greenfield-Ansatzes und soll bis Anfang 2026 für alle Gesellschaften beendet sein.

Die amedes-Gruppe gehört zu den führenden deutschen Gesundheitsdienstleistern. An über 100 Labor- und Praxisstandorten primär in Deutschland und Belgien bietet die Gruppe interdisziplinäre und medizinisch-diagnostische Dienstleistungen an. adesso ist langjähriger Digitalisierungspartner des Unternehmens.

Adesso berät und unterstützt amedes bei der Analyse und Transformation der IT und von Geschäftsprozessen, beispielsweise im Rahmen von Cloud-Lösungen, Workplace und Service. Darüber hinaus unterstützt der IT-Dienstleister bei der Etablierung von Data & Analytics und Labor-Informationssystemen (LIS), in Fragen der IT-Sicherheit sowie bei der Auswahl der Praxisverwaltungssysteme (PVS).