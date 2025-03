Weltfrauentag: Selbstständigen Frauen setzen auf KI

GoDaddy-Studie zeigt: Unternehmerinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz setzen mit Zuversicht auf KI und schließen die Gender-Gap.

Frauen, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein eigenes Unternehmen führen, übernehmen nicht nur finanziell Verantwortung für ihre Haushalte, sondern treiben auch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz voran. Die aktuelle Global Entrepreneurship Survey 2025 von GoDaddy zeigt, dass in der DACH-Region 45 Prozent der befragten Kleinunternehmen in weiblicher Hand sind, mehr als die Hälfte dieser Unternehmen wurden innerhalb der letzten fünf Jahre gegründet.

KI als Wachstumstreiber für Unternehmerinnen

Frauen in der DACH-Region führen ihre eigenen Unternehmen äußerst selbstbewusst. Mehr als zwei Drittel der befragten Unternehmerinnen glauben fest an ihre eigenen unternehmerischen Fähigkeiten. Zudem erwarten fast drei von vier Frauen, dass KI ihnen helfen wird, im kommenden Jahr mit größeren und ressourcenstärkeren Unternehmen zu konkurrieren.

Die Unternehmerinnen sparen durchschnittlich zehn Stunden pro Woche durch KI-gestützte Tools. Die gewonnene Zeit nutzen sie für kreative Ideen, Projektarbeit oder Weiterbildung bzw. das Erlernen neuer Fähigkeiten. “Mit KI-gestützten Lösungen gewinnen Unternehmerinnen wertvolle Zeit, die sie für das Wesentliche nutzen können”, sagt Alexandra Anderson, Marketing Director DACH bei GoDaddy. “Ob für den Geschäftsausbau, die Familie oder persönliche Weiterbildung – Frauen inspirieren eine neue Generation erfolgreicher Unternehmerinnen.”

DACH-Unternehmerinnen sind optimistisch

Trotz gemischter Einschätzungen zur wirtschaftlichen Lage – nur 21 Prozent zeigen sich sehr optimistisch – erwarten 60 Prozent der Frauen, die ein Unternehmen führen, Wachstum für ihr Business in den nächsten drei bis fünf Jahren. Diese Zuversicht zeigt sich auch im Alltag: 48 Prozent der Unternehmerinnen in DACH sind die Hauptverdienerinnen in ihren Haushalten. Sie tragen aktiv zur lokalen Wirtschaft bei, schaffen Arbeitsplätze und unterstützen ihre Familien finanziell.