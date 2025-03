GEBHARDT Intralogistics setzt bei IT-Transformation auf S/4HANA

Den Zuschlag für das strategische Digitalisierungs- und Transformationsprojekt hat die All for One Group erhalten. Das Projekt umfasst die Migration von SAP ECC auf S/4HANA, den Wechsel in die Private Cloud, die ERP-Neueinführung in internationalen Niederlassungen sowie Beratungsleistungen.

S/4HANA und Private Cloud

SAP S/4HANA wird zukünftig der digitale Kern der IT-Landschaft von GEBHARDT und ersetzt das bisher genutzte SAP ECC. Parallel zur S/4HANA-Conversion wechselt der Intralogistik-Spezialist in die Private Cloud, unterstützt durch RISE with SAP. Dieser Schritt legt die Grundlage für effizientere Prozesse und den Einsatz innovativer Technologien wie KI.

„Als familiengeführtes Unternehmen treiben wir die digitale Transformation aktiv voran – sowohl in unseren Produkten als auch in der internen Nutzung. Mit der Migration auf SAP S/4HANA und einer konsequenten Cloud-Strategie können wir frühzeitig von neuen technologischen Entwicklungen profitieren und unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken”, erklärt Kevin Stadler, CFO bei GEBHARDT.

Hybrider Two-Tier-Ansatz

Neue Vertriebs- und Produktionsstandorte in Europa und den USAsollen in die bestehende IT-Landschaft integriert und einheitlich im ERP abgebildet werden. Deshalb entscheidet sich das Logistikunternehmen für Grow with SAP, das sich für Unternehmen eignet, die bisher noch kein SAP im Einsatz haben. „Mit diesem hybriden Two-Tier-Ansatz – einer Kombination aus Rise with SAP und Grow with SAP – schaffen wir eine einheitliche ERP-Landschaft, die unseren internationalen Expansionskurs unterstützt“, sagt Kevin Stadler.

Rise One von All for One ergänzt Rise with SAP um Integrations-, Innovations- und Support-Leistungen. Es gewährleistet eine nahtlose Systemintegration und verbessert die plattform- und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit – etwa durch einen sicheren, mobilen SAP-Zugriff über Microsoft 365.