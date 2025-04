Malware-Ranking März: FakeUpdates dominiert in Deutschland

In diesem Monat haben Sicherheitsforscher eine neue Infiltrationskampagne aufgedeckt, in der die Ransomware-Gruppe RansomHub ihre Angriffe über die Malware FakeUpdates initiiert. Die am weitesten verbreitete Malware machte im März mit einer gefährlichen Angriffskette auf sich aufmerksam: in einer Reihe von Attacken kompromittierte sie Websites, schaffte betrügerische Keitaro-TDS-Instanzen und brachte gefälschte Browser-Updates in Umlauf, um Benutzer zum Herunterladen von FakeUpdates zu verleiten. Der verschleierte JavaScript-Loader ermöglicht die Exfiltration von Daten, die Ausführung von Befehlen und den dauerhaften Zugriff für weitere Angriffe. Diese Ergebnisse zeigen die neuen Taktiken von Hackern, die zunehmend legitime Plattformen wie Dropbox und TryCloudflare ausnutzen, um sich der Erkennung zu entziehen und die Persistenz aufrecht zu erhalten.

Andere Sicherheitsforscher haben eine massive Lumma-Stealer-Phishing-Kampagne aufgedeckt, die mehr als 1150 Unternehmen und 7000 Benutzer in Nordamerika, Südeuropa und Asien gefährdet hat. Die Angreifer verbreiteten fast 5000 bösartige PDFs, die im CDN von Webflow aufgesetzt wurden, und nutzten gefälschte CAPTCHA-Bilder, um die Ausführung von PowerShell auszulösen, damit sie Malware installieren können. Darüber hinaus brachten die Experten den Lumma Stealer mit gefälschten Roblox-Spielen und einem raubkopierten, mit Trojanern versuechten Windows-Total-Commander-Tool in Verbindung, das über gekaperte YouTube-Konten verbreitet wurde. Dies sind Ergebnisse des monatlichen Global Threat Index von Check Point.

Top-Malware in Deutschland

Die Pfeile beziehen sich auf die Veränderung des Ranges im Vergleich zum Vormonat.

↑ FakeUpdates (4,87 %)

Fakeupdates (auch bekannt als SocGholish) ist eine Downloader-Malware, die erstmals 2018 entdeckt wurde. Sie wird über Drive-by-Downloads auf kompromittierten oder bösartigen Websites verbreitet und fordert Nutzer auf, ein gefälschtes Browser-Update zu installieren. Die Fakeupdates-Malware wird mit der russischen Hackergruppe Evil Corp in Verbindung gebracht. Sie wird verwendet, um nach der Erstinfektion verschiedene sekundäre Nutzlasten einzuschleusen.

↓ Androxgh0st (2,25 %)

AndroxGh0st ist eine Python-basierte Malware, die auf Anwendungen abzielt, die das Laravel PHP-Framework verwenden. Sie sucht nach ungeschützten .env-Dateien, die sensible Informationen wie Anmeldedaten für Dienste wie AWS, Twilio, Office 365 und SendGrid enthalten. Die Malware nutzt ein Bot-Netz, um Websites zu identifizieren, auf denen Laravel ausgeführt wird, und vertrauliche Daten zu stehlen. Sobald der Zugriff erfolgt ist, können Angreifer zusätzliche Malware einsetzen, Backdoor-Verbindungen herstellen und Cloud-Ressourcen für Aktivitäten wie das Mining von Kryptowährungen nutzen.

↔ AsyncRat (1,48 %)

AsyncRAT ist ein Trojaner für den Fernzugriff (Remote Access Trojan, RAT), der auf Windows-Systeme abzielt und erstmals 2019 identifiziert wurde. Er leitet Systeminformationen an einen Command-and-Control-Server weiter und führt Befehle aus, wie das Herunterladen von Plugins, das Beenden von Prozessen, das Aufnehmen von Screenshots und die Aktualisierung seiner selbst. Er wird häufig über Phishing-Kampagnen verbreitet und für Datendiebstahl und System-Einbrüche eingesetzt.

Top Mobile Malware

↔ Anubis

Anubis ist ein vielseitiger Banking-Trojaner, der ursprünglich für Android-Geräte entwickelt wurde und inzwischen erweiterte Funktionen besitzt, wie das Umgehen der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) durch das Abfangen von SMS-Einmal-Passwörtern (OTPs), Keylogging, Audioaufzeichnung und Ransomware-Funktionen. Er wird häufig über betrügerische Apps im Google Play Store verbreitet und hat sich zu einer der am weitesten verbreiteten Mobile-Malware-Familien entwickelt. Darüber hinaus enthält Anubis verschiedene RAT-Funktionen (Remote Access Trojan), die eine umfassende Überwachung und Kontrolle der infizierten Systeme ermöglichen.

↔ Necro

Necro ist ein betrügerischer Android-Downloader, der auf der Grundlage von Befehlen seiner Schöpfer schädliche Komponenten auf infizierten Geräten abruft und ausführt. Er wurde in mehreren beliebten Apps auf Google Play entdeckt, sowie in modifizierten Versionen von Apps auf inoffiziellen Plattformen, wie Spotify, WhatsApp und Minecraft. Necro ist in der Lage, gefährliche Module auf Smartphones herunterzuladen und gefährliche Aktionen, wie das Anzeigen und Anklicken von unsichtbarer Werbung, das Herunterladen ausführbarer Dateien und die Installation von Drittanbieter-Apps, zu ermöglichen. Er kann auch verborgene Fenster öffnen, um JavaScript auszuführen, wodurch Benutzer möglicherweise bei unerwünschten kostenpflichtigen Diensten angemeldet werden. Darüber hinaus kann Necro den Internet-Verkehr über kompromittierte Geräte umleiten und sie so in ein Proxy-Botnet für Cyber-Kriminelle verwandeln.

↔ AhMyth

AhMyth ist ein Fernzugriffstrojaner (RAT), der auf Android-Geräte zielt und sich in der Regel als legitime Anwendung, wie Bildschirmschreiber, Spiele oder Krypto-Währungs-Tools, tarnt. Nach der Installation erhält er weitreichende Berechtigungen, um nach einem Neustart weiter zu bestehen und sensible Informationen, wie Bankdaten, Krypto-Währungs-Wallet-Details, MFA-Codes (Multi-Faktor-Authentifizierung) und Passwörter, zu stehlen. AhMyth ermöglicht außerdem Keylogging, Screen-Capture, Kamera- und Mikrofonzugriff sowie das Abfangen von SMS und ist damit ein vielseitiges Tool für Datendiebstahl und andere kriminelle Aktivitäten.

Aktivste Ransomware-Gruppen

1. RansomHub

RansomHub ist eine Ransomware-as-a-Service-(RaaS)-Operation, die als Rebranding-Version der zuvor bekannten Ransomware Knight entstanden ist. RansomHub tauchte Anfang 2024 in Untergrund-Cybercrime-Foren auf und erlangte schnell Berühmtheit für seine aggressiven Kampagnen, die auf verschiedene Systeme, wie Windows, macOS, Linux und insbesondere VMware ESXi-Umgebungen, zielten. Diese Malware ist dafür bekannt, dass sie ausgeklügelte Verschlüsselungsmethoden einsetzt.

2. Qilin

Qilin, auch Agenda genannt, ist eine kriminelle Ransomware-as-a-Service-Operation, die mit Partnerunternehmen zusammenarbeitet, um Daten von kompromittierten Organisationen zu verschlüsseln und zu stehlen, um anschließend ein Lösegeld zu fordern. Diese Ransomware-Variante wurde erstmals im Juli 2022 entdeckt und wird in Golang entwickelt. Quilin ist dafür bekannt, dass es auf große Unternehmen und hochwertige Organisationen blickt, wobei der Schwerpunkt auf dem Gesundheits- und Bildungssektor liegt. Qilin infiltriert die Opfer in der Regel über Phishing-E-Mails, die schädliche Links enthalten, um sich Zugang zu ihren Netzwerken zu verschaffen und vertrauliche Informationen zu klauen. Nach dem Eindringen bewegt sich Qilin meist seitlich durch die Infrastruktur des Opfers und sucht nach wichtigen Daten, die es verschlüsseln kann.

↑ Akira

Akira Ransomware, die erstmals Anfang 2023 gemeldet wurde, zielt sowohl auf Windows- als auch auf Linux-Systeme. Sie verwendet symmetrische Verschlüsselung mit CryptGenRandom() und Chacha 2008 zur Dateiverschlüsselung und ähnelt der durchgesickerten Conti v2 Ransomware. Akira wird über verschiedene Wege verbreitet, einschließlich infizierter E-Mail-Anhänge und Exploits in VPN-Endpunkten. Nach der Infektion verschlüsselt die Ransomware wichtige Daten und fügt eine .akira-Erweiterung an Dateinamen. Dann präsentiert sie eine Lösegeldforderung, als Bedingung für die Entschlüsselung.