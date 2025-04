Kletternde Roboter im Warenlager

Getting your Trinity Audio player ready...

RackBot System Elevate ist eine neue Ware-zur-Person-Lösung, mit der sich die Kommissionierprozesse von Regalanlagen bis zu 12 Metern Höhe wirtschaftlich automatisieren lassen sollen. Prozessualer Kern der Lösung ist ein vollintegriert arbeitender Schwarm autonomer mobiler Roboter (AMR), sogenannte ClimbBots. Dank ihrer kombinierten Kletter- und Fahrfunktion bedienen die ClimbBots alle horizontalen und vertikalen Wege im Lager.

Das Roaming-Konzept des Bot-Schwarms sieht vor, dass jeder AMR alle Gassen und Flächen im Lagerbereich nutzen und auf jeden Behälter zugreifen kann. Fällt einer der Bots eventuell einmal aus, können die übrigen Fahrzeuge seine Aufträge jederzeit übernehmen.

Da SSI Schäfer die Steuerung der Roboter in das Auftragsmanagementsystem des Lagers integriert, sollen sich alle erforderlichen Kommissionierschritte optimal sequenzieren und bei Bedarf auch batchen lassen. In der Folge soll sich die Zeit zwischen Auftragserstellung und Behälteranlieferung durch die ClimbBots auf unter zwei Minuten verkürzen. Zudem gehe das Risiko von Kommissionierfehlern gegen Null, so der Anbieter weiter.

Dank ihrer kompakten Bauweise kommen die Bots mit 900 mm schmalen Gängen aus. Ihre Wendigkeit macht Quergänge überflüssig. In einer 12 Meter hohen Anlage sollen damit auf 1.000 m² Bodenfläche bis zu 30.000 Lagerplätze geschaffen werden können. In einer solchen Umgebung seien Durchsatzleistungen von bis zu 4.000 Behältern pro 1.000 m² in einer Stunde möglich. Abhängig von den kommissionierten Inhalten könnten pro Stunde 200 bis 800 Behälter zum Kommissionierarbeitsplatz des Mitarbeitenden transportiert werden, so der Anbieter weiter.

Kurze Amortisation

„Bis vor kurzem waren teilautomatisierte Ware-zur-Person-Systeme vor allem für Unternehmen interessant, die ihre Kommissionierprozesse verlässlich prognostizieren konnten. Wer in solche Lösungen investieren wollte, brauchte eine stabile Geschäftsentwicklung – meist über einen Zeitraum von sieben bis zehn Jahren“, erklärt Markus Külken von SSI Schäfer. Mit dem neuen Produkt verändere sich diese Perspektive nun grundlegend: „Wir kombinieren leistungsstarke, bewährte Standardkomponenten zu einer vollintegrierten Gesamtlösung mit extrem kurzer Amortisationszeit – in vielen Fällen unter einem Jahr. Das senkt nicht nur die Einstiegshürde, sondern ermöglicht auch bei dynamischem Wachstum, saisonalen Schwankungen oder unsicherer Geschäftslage tragfähige Investitionsentscheidungen für teilautomatisierte Lagerlösungen.“

Dank der hohen Skalierbarkeit von RackBot System Elevate sei eine Vielzahl von Anwendungsfällen möglich – von kleineren Regallagern mit wenigen tausend Behältern bis zu Anlagen mit sechsstelligen Behältermengen. Damit eigne sich das Angebot sowohl für den Einstieg in die teilautomatisierte Lagerhaltung als auch für Business Cases, bei denen es um die Integration von Ware-zur-Person-Lösungen in vollautomatische Großanlagen mit hohen Leistungsanforderungen geht.

Als Generalunternehmer liefert SSI Schäfer sämtliche Komponenten der Robotik-Lösung und steuert alle Gewerke, die zum Bau eines teilautomatisierten Kommissionierlagers gebraucht werden. Ein besonderes Augenmerk legen die Automatisierungsexperten auf die Integration der Robotersteuerung mit dem Auftragsmanagement, ganz gleich welche Softwarelösung der Kunde dafür vorsieht. Hinzu kommen zahlreiche weitere Integrationsleistungen wie die Anbindung des Wareneingangs, der Distribution oder der Produktionsversorgung.