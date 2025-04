Cybersicherheitssoftware: Der digitale Schutzschild für Unternehmen

In einer zunehmend digitalisierten Welt wird Cybersicherheit zu einer der zentralen Herausforderungen für Unternehmen aller Größen und Branchen. Cyberangriffe nehmen stetig zu – sowohl in ihrer Häufigkeit als auch in ihrer Raffinesse. Der Schutz sensibler Daten, kritischer Infrastrukturen und digitaler Geschäftsprozesse ist ohne leistungsfähige Cybersicherheitssoftware heute kaum noch möglich. Doch was genau leistet moderne Sicherheitssoftware – und worauf sollten Unternehmen bei der Auswahl achten?