Siemens investiert 5 Milliarden Dollar in US-Softwarehaus

Das Unternehmen bietet eine Plattform mit wissenschaftlichen Anwendungen und multimodalem Datenmanagement für Forschung und Entwicklung. Das Angebot soll kontextualisierte Daten für eine KI-gestützte multimodale Arzneimittelentwicklung bereitstellen.

„Mit der Akquisition von Dotmatics stärken wir strategisch unsere Position im Bereich Life Sciences und schaffen ein weltweit führendes KI-gestütztes PLM-Software-Portfolio als Teil von Siemens Xcelerator. Künstliche Intelligenz hat sich in zahlreichen Branchen zu einer transformativen Kraft entwickelt, und ihre Anwendung in den Life Sciences gewinnt zunehmend an Bedeutung,” sagte Roland Busch, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG.

Aus Sicht des Technologiekonzerns stellt der Bereich Life Sciences einen attraktiven Komplementärmarkt dar und erweitert den für Siemens adressierbaren Gesamtmarkt für Industriesoftware um 11 Milliarden US-Dollar. Siemens zufolge unterliegt dieser Markt derzeit starken strukturellen Veränderungen wie dem steigenden Arzneimittelbedarf durch eine alternde Gesellschaft und einem verbesserten Zugang zur Gesundheitsversorgung, neuen Behandlungsmöglichkeiten durch wissenschaftlichen Fortschritt sowie der Notwendigkeit verstärkter Kooperation und Transparenz entlang komplexer Wertschöpfungsketten. Angaben von Siemens zufolge wird daher erwartet, dass sich die Ausgaben für Software in den nächsten fünf Jahren verdoppeln werden.

Dotmatics beschreibt sich als führenden Anbieter von wissenschaftlicher F&E-Software, die Wissenschaft, Daten und Entscheidungsprozesse verbindet. Über 2 Millionen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie mehr als 14.000 Kunden würden darauf vertrauen, dass das Unternehmen ihnen hilft, eine gesündere, sauberere und sicherere Welt zu schaffen. Dotmatics hat mehr als 800 Mitarbeitende, die Kunden in über 180 Ländern unterstützen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boston.