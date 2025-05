REWE Group treibt digitale Transformation voran

Die REWE Group forciert die digitale Transformation in allen Geschäftsbereichen. Als Grundlage braucht es harmonisierte und standardisierte IT-Prozesse. Ein entscheidender Schritt hierfür ist die Modernisierung und Harmonisierung der bislang genutzten SAP-Systeme, die vor allem die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen sowie Personal umfasst. „Das ist ein bedeutender Fortschritt in der digitalen Transformation der gesamten REWE Group. Mit der Einführung von SAP-on-Cloud-Systeme orientieren wir uns am technologischen Marktstandard“ sagt Guido Hoepfner, COO von REWE digital.

In den nächsten Jahren sollen 73 SAP-Systeme auf SAP S/4HANA in die Cloud migriert werden. Mit RISE with SAP stellt die REWE digital ihre bestehenden On-Premise-Systeme auf eine Cloud ERP um. Die Migration in die Cloud erhöht nicht nur die Skalierbarkeit der technischen Infrastruktur und die Effizienz in der IT-Landschaft, sondern bietet auch eine größere Flexibilität, das Unternehmen und seine technischen Ressourcen leichter an künftige Geschäftsveränderungen anzupassen. Zudem kann die REWE Group zukünftig noch besser von den SAP-Innovationen profitieren.

Cloud-Migration für mehr Skalierbarkeit und Effizienz

Künftig werden alle SAP-Systeme auf die Google Cloud Platform (GCP) verlagert. Mit Google Cloud als strategischem Partner setzt die REWE Group auf eine hoch skalierbare, sichere und zuverlässige Cloud-Infrastruktur. Das Unternehmen kann seine IT-Ressourcen nun flexibel an die wachsenden Geschäftsanforderungen anpassen. Durch den Transfer auf die Google Cloud wird die REWE Group weitere Synergieeffekte und, Effizienzgewinne in der IT-Landschaft erzielen sowie Innovationen treiben. Die eingebetteten SAP-Systeme für das Finanz- und Rechnungswesen sowie für Personal ermöglichen eine integrierte und nahtlose Abwicklung der Geschäftsprozesse.

Die Standardisierung der technischen IT-Umgebung führt zudem zu einer spürbaren Reduktion der Hardware- und Betriebskosten. Die REWE digital erwartet im Betrieb Einsparungen im zweistelligen Millionenbereich – eine signifikante Reduktion der Total Cost of Ownership.