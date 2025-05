UniCredit will mit Google Cloud Digitalisierung beschleunigen

Für UniCredit stellt der Vertrag mit Google Cloud eine bedeutende Investition in ihre Cloud-Infrastruktur dar. Dafür migriert die Bank große Teile der Anwendungslandschaft und veraltete Systeme auf die skalierbare Plattform. Im Zuge der Vereinbarung werden die 13 Banken der UniCredit-Gruppe schrittweise auf Google Cloud umgestellt. Dies ermöglicht eine einheitliche Basis mit höherer Skalierbarkeit und Agilität.

Vertex AI-Plattform

Darüber hinaus wird UniCredit Google Cloud auch als neue Plattform für KI-Anwendungen nutzen und dabei auf KI-Funktionen wie die Vertex AI-Plattform und die Gemini-Modelle zurückgreifen. Mit diesen Technologien will die Bank neue Services entwickeln, interne Effizienz steigern und verbesserte Kundenerlebnisse schaffen – mit potenziellen Einsatzbereichen wie Investment-Banking-Analysen, Kundenkommunikation, Prozessautomatisierung, Bekämpfung von Finanzkriminalität und der Entwicklung neuer KI-gestützter Finanzprodukte.

„Die Partnerschaft mit Google Cloud ist ein mutiger Schritt für uns – ein Quantensprung in kritischen Technologiebereichen wie KI, Daten und virtualisierter Infrastruktur in unseren 13 Kernmärkten“, sagt Ali Khan, Group Digital & Information Officer bei UniCredit. „Gleichzeitig erfüllt sie höchste Anforderungen an Cybersicherheit und Resilienz.“

Umfassende Schulungen

Im Rahmen der Vereinbarung wird Google Cloud Mitarbeitenden von UniCredit in allen 13 europäischen Märkten umfassende Schulungen zu digitalen Kompetenzen in IT und Business anbieten. Ziel dieser gemeinsamen Initiative ist es, das Wissen, die Ausbildung und das digitale Mindset zu fördern, das erforderlich ist, um das Zeitalter des Cloud- und KI-gestützten Bankings voll zu erschließen und das digitale Potenzial von UniCredit freizusetzen.