Cyber Gangsta’s Paradise: Musikvideo macht auf den Cyber Resilience Act aufmerksam

Die digitale Sicherheit von Produkten wird zur Pflicht. Hersteller müssen sich in der EU laut dem Security-Standard für vernetzte Produkte spätestens ab dem 11. Dezember 2027 an den CRA halten. Jetzt hat Dominik Merli, Professor für IT-Sicherheit an der Technischen Hochschule Augsburg, mit dem Song „Cyber Gangsta’s Paradise“ IT-Sicherheit zum Hören veröffentlich: „Cybersicherheit ist langweilig und nervt nur? Das sehe ich anders. Cybersicherheit braucht Kreativität! Denn Security muss in jeden Kopf – zur Not eben als Ohrwurm.“

Bewusstsein für Cybersicherheit fehlt

Der Song „Cyber Gangsta’s Paradise“ soll den geforderten Mindeststandard an Cybersicherheit für vernetzte Produkte sichtbarer machen. Merli erklärt: „Es gibt immer mehr Geräte und Produkte, die im Internet of Things im Alltag, aber auch in Unternehmen miteinander vernetzt sind. Diese sogenannten IoT-Geräte sind zunehmend von Cyberangriffen betroffen. Dazu fehlt leider noch viel zu oft das Bewusstsein für Cybersicherheit. Der Song beschreibt diese paradiesischen Zustände, auf denen Cyberkriminelle ihr lukratives Geschäftsmodell aufbauen und damit Produkthersteller und Kundinnen und Kunden gleichermaßen gefährden.“

Das Musikvideo ist Teil einer Awareness- und Informationskampagne zum Cyber Resilience Act, die bereits seit Herbst 2024 läuft. Unter dem Hashtag #CRAmitINNOS informierte Merli zweimal wöchentlich auf dem Business-Netzwerk LinkedIn über den CRA. Zudem entstand ein Blog mit aktuellen Informationen zum CRA auf der Webseite des Instituts für innovative Sicherheit der Technischen Hochschule Augsburg.

Anforderungen verständlich machen

Merli dazu: „Im Laufe des Jahres wurde klar, dass der Cyber Resilience Act erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung moderner Produkte haben wird. Meine Mitarbeitenden und ich haben deshalb die wichtigsten Informationen leicht verständlich und speziell für Hersteller von Produkten aufbereitet – mit Charts, Schaubildern und einfachen Texten. Damit wollten wir es Herstellern möglichst einfach machen, die Anforderungen zu verstehen, und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen einzuführen.“

Mit dem Musikvideo zu Cyber Gangsta’s Paradise startete Merli auch seinen YouTube-Kanal, mit dem der Experte für IT-Sicherheit noch mehr Menschen erreichen möchte. Dort findet sich bereits eine Reihe zum Cyber Resilience Act. Merli zum CRA: „Der Gesetzestext ist komplex. Die nötigen Maßnahmen umfangreich. Und die vorgesehene Zeit knapp. Deshalb sollten Hersteller zügig handeln und die Umsetzung des CRA nicht auf die lange Bank schieben.“ In Zukunft sollen auf dem Kanal noch weitere Videos zur sicheren Entwicklung von Produkten erscheinen, mit einfachen Erklärungen, die es Unternehmen leichter machen, Sicherheit in ihren Produkten und Systemen effizient umzusetzen.