Erfolgsstrategie Hyperscaler: Wie Unternehmen ihre Chancen in der Cloud maximieren

Hyperscaler dominieren heute nahezu unangefochten den Cloud-Markt, doch waren sie nicht von Beginn an die disruptiven Wirtschaftsakteure, die wir heute kennen. In ihren Anfängen fungierten sie vielmehr als reine Anbieter von Rechenzentrumskapazitäten, die Unternehmen dabei halfen, gestiegene Anforderungen an Datenverarbeitung und Rechenleistung zu bewältigen. Mit der zunehmenden Bedeutung des Internets stieg die Nachfrage nach skalierbaren Lösungen jedoch rapide an, was zur Entwicklung leistungsstarker und effizienter Rechenzentren mit enormer Speicherkapazität führte. Unternehmen wie Google Cloud, Amazon Web Services und Microsoft Azure nutzten diese neuen technischen Möglichkeiten für den Ausbau ihrer Geschäftsaktivitäten, begannen allerdings mit unterschiedlichen Business-Modellen: Google als Suchmaschine, Amazon als Online-Buchhändler und Microsoft als Anbieter von Betriebssystemen und Produktivitätssoftware.

Hyperscaler haben sich inzwischen jedoch längst von spezialisierten Dienstleistern zu globalen Cloud-Marktplätzen weiterentwickelt, die den digitalen Handel und damit auch die Technologiebranche neu definieren. Sie beeinflussen die Entwicklung, Bereitstellung und Wartung von Cloud-Produkten, -Lösungen und -Diensten. Durch die Nutzung der Infrastruktur und Ressourcen dieser Plattformen können unabhängige Softwareanbieter (ISVs) flexibel skalieren, Innovationen schneller umsetzen, neue Vertriebskanäle erschließen und ihre Reichweite auf dem Markt erweitern.

Die Evolution der Hyperscaler

Als Anbieter von Cloud-Services veränderten Hyperscaler die Art und Weise, wie Unternehmen auf Technologie zugreifen und sie nutzen, nachhaltig. Sie erleichterten den Zugang zu hochwertigen IT-Infrastrukturen und forderten traditionelle Anbieter physischer Produkte und Dienstleistungen heraus. Unternehmen wurden dadurch in die Lage versetzt, digitale Produkte und Dienste wie Software oder KI flexibel nutzen zu können. Der Erfolg gibt ihnen Recht: Einer Studie des Marktforschungsunternehmens Future Market Insights zufolge wird der Markt für Hyperscale-Cloud-Lösungen in den kommenden Jahren voraussichtlich stark wachsen und bis 2034 ein Volumen von 3,4 Milliarden US-Dollar erreichen.

Herausforderungen für ISVs

Die wachsende Bedeutung von Hyperscaler-Marktplätzen verändert den Vertrieb von Software und ermöglicht ISVs eine schnellere Markteinführung ihrer Produkte. Mit zunehmendem Wachstum steigen aber auch die damit verbundenen Herausforderungen. Jeder Hyperscaler nutzt eigene Begriffe und hat individuelle Anforderungen, sodass ISVs Integrationsprozesse oft mehrfach durchlaufen müssen – je nachdem, welche Plattformen sie bedienen wollen. Diese unterschiedlichen Verfahrensweisen hinsichtlich Integrations- und Abrechnungsprozessen erschweren jedoch die Standardisierung.

Unabhängige Software-Anbieter können auf den umfangreichen Ressourcen von Hyperscalern aufbauen, indem sie Mehrwertlösungen, etwa im Bereich Cybersicherheit, oder Backup-Services anbieten. Eine weitere Herausforderung besteht jedoch darin, Wege zu finden, diese Prozesse zu rationalisieren und die Reibungsverluste zu verringern, um den Kunden einen konsistenten Mehrwert zu bieten. Die Bündelung von Diensten muss – von der Rechnungsstellung bis zum Vertrieb – nahtlos erfolgen. Denn nur dann kann sichergestellt werden, dass die Angebote des ISV integriert sind und mit allen Aufschlags- oder Abrechnungsmodellen, die mit dem Endkunden verwendet werden, abgeglichen werden. Eine agnostische Cloud-Monetarisierungsplattform kann dies erleichtern, indem sie Daten von allen Hyperscalern aufnimmt und sie über APIs, Berichte und andere von den Hyperscalern bereitgestellte Tools harmonisiert. Durch den Einsatz von KI, maschinellem Lernen und proprietärem geistigem Eigentum können ISVs weiteren Mehrwert schaffen und ihre Geschäftsflüsse optimieren.

Bewährte Verfahren in der Praxis

In der Praxis können unabhängige Softwareanbieter ihre Produkte dank der Cloud-Monetarisierungsplattform wie CloudBlue schnell auf einer Vielzahl von Hyperscaler-Marktplätzen listen, was eine höhere Marktreichweite und -sichtbarkeit bedeutet. Die Plattform ermöglichte Verbrauchsanalysen in Echtzeit, was eine genauere Finanzplanung und fundierte Prognosen ermöglicht. Darüber hinaus ist es so möglich, individuelle Preisstrukturen für verschiedene Kunden umzusetzen. Dies verbessert das Forderungsmanagement und reduziert Abrechnungsfehler signifikant.

Um das Potenzial von Hyperscalern optimal zu nutzen, sollten ISVs folgende Punkte beherzigen:

Klare Ziele definieren

Vor der Zusammenarbeit mit einem Hyperscaler sollten ISVs ihre strategischen Ziele festlegen. Dazu gehört die Entscheidung, ob das Hauptziel in der Skalierung, der Erschließung neuer Märkte, der Verbesserung des Produktportfolios oder der Nutzung bestimmter Technologien liegt. Jeder Hyperscaler bietet eigene Programme und Strukturen an, die mit den Unternehmenszielen abgeglichen werden sollten.

Flexibilität bewahren

Eine durchdachte Markteinführungsstrategie (GTM) sollte Vertrieb, Marketing und Partnerschaften berücksichtigen. Da sich Märkte und Chancen schnell verändern können, ist eine anpassungsfähige Strategie erforderlich.

Strategische Partnerschaften eingehen

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit basiert darauf, dass ISVs ihre Produkte mit bestehenden Angeboten des Hyperscalers sinnvoll kombinieren. Dadurch entstehen gemeinsame Mehrwerte und Synergien. Kooperationen in Marketing und Vertrieb, beispielsweise durch gemeinsame Kampagnen oder Webinare, können die Sichtbarkeit weiter erhöhen.

Marktnischen identifizieren

Hyperscaler bieten verschiedene Programme, Anreize und Rabatte an, um ISVs zu unterstützen. Wer sich beispielsweise auf Cybersicherheit spezialisiert, kann gezielt ergänzende Produkte und Services identifizieren und sein Geschäftsmodell entsprechend optimieren.

Zukunft Cloud-basierter Lösungen

Die Entwicklung der Hyperscaler von spezialisierten Technologieanbietern zu globalen Cloud-Plattformen hat für viele Unternehmen neue Möglichkeiten und Erfolgschancen geschaffen. Mit deren weiterem Wachstum ergeben sich für ISVs zusätzliche Optionen, um innovative Technologien, Märkte und Vertriebskanäle zu erschließen.

Um dieses Potenzial auszuschöpfen, sollten ISVs mit klaren Vorstellungen, flexiblen Strategien und gezielten Partnerschaften an die Zusammenarbeit mit Hyperscalern herangehen. Der Markt bleibt von kontinuierlicher Innovation geprägt. Unternehmen, die diese Dynamik für sich nutzen, können dadurch langfristig Wettbewerbsvorteile sichern.

