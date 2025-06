Podcast: Warum Zero Trust zur Unternehmenskultur gehören sollte und die OT Teil des Zero Trust-Konzepts sein muss

Die Abwehrstrategie geht vom bisherigen Threat-Hunting hin in Richtung Risk-Hunting“, sagt Zero-Trust-Experte Christoph Schuhwerk von Zscaler.

Konkret geht es um folgende Themen:

Wie sich Sicherheitsrisiken durch die Vernetzung von IT- und OT-Systemen deutlich erhöhen

Warum die Zero Trust-Idee auf die OT erweitert werden muss

Warum das Burggraben-Prinzip ausgedient hat

Das alle Endpunkte – vom Scanner über das Homeoffice bis zur Prroduktionsmaschine am Zero Trust Hub angebunden sein sollten

Wie KI eine Zero Trust-Strategie unterstützen kann, Schwachstellen zu identifizieren und Angreifer zu erkennen

Mehr Best-Practice-Beispiele von Zero Trust-Projekten stellt Zscaler vom 16. bis 18. Juni 2025 auf der europäischen Anwenderkonferenz „Zenith Live“ in Prag vor.

Hier geht es zum Programm und zur Last-Minute-Anmeldung.

