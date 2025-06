CyberRisikoCheck: Zahl der qualifizierten Dienstleister jetzt vierstellig

Das BSI sieht diese Marke als Meilenstein auf dem Weg zur Erhöhung der Cyber-Resilienz insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in Deutschland. Eine Übersicht der für die Anwendung des CyberRisikoChecks qualifizierten IT-Dienstleister gibt diese BSI-Webseite.

Niedrigschwelliges Angebot

Der CyberRisikoCheck ist ein standardisiertes Verfahren zur Einschätzung und Verbesserung der IT-Sicherheitslage in kleineren Organisationen. Das BSI sieht ihn als niedrigschwelliges Angebot insbesondere für KMU, StartUp-Unternehmen und Handwerksbetriebe. Er gibt Organisationen auf Basis einer strukturierten Erhebung und Bewertung relevanter Risiken und der in der Organisation bereits umgesetzten Cybersicherheitsmaßnahmen eine Liste mit konkreten Handlungsempfehlungen an die Hand, mit denen die IT-Sicherheit auf ein angemessenes Mindestniveau gehoben werden kann. Die vom BSI in der Anwendung der DIN SPEC 27076 geschulten qualifizierten IT-Dienstleister dürfen ihre Dienste als „CyberRiskoCheck“ bewerben, das zugehörige Logo führen und werden auf der oben genannten BSI-Website als Dienstleister gelistet.

Der CyberRisikoCheck basiert auf der DIN SPEC 27076:2023-05 „IT-Sicherheitsberatung für Klein- und Kleinstunternehmen“, die im Rahmen des Förderprojekts mIT Standard sicher entwickelt wurde. Dieses Projekt ist Teil der Initiative „IT-Sicherheit in der Wirtschaft“ aus dem Förderschwerpunkt „Mittelstand-Digital“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, Unternehmen – insbesondere KMU – bei der Einführung von IT-Sicherheitsmaßnahmen wirkungsvoll und verständlich zu unterstützen.

„Mit der 1.000. Qualifizierung setzen wir ein starkes Signal für die IT-Sicherheit in Deutschland. Der CyberRisikoCheck bietet eine effektive und effiziente Möglichkeit, Unternehmen niederschwellig an das Thema Cybersicherheit heranzuführen. Die wachsende Zahl qualifizierter Dienstleister zeigt: Der Bedarf ist hoch – und wir haben d ie richtigen Werkzeuge, um ihm zu begegnen“, sagt BSI-Präsidentin Claudia Plattner.