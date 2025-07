Zero Trust beginnt bei der Identität: Wie Unternehmen ihre IT-Sicherheit stärken

Zero Trust ist der Schlüssel zu moderner Sicherheit. Gerade wenn Cyberangriffe zunehmen, braucht es Lösungen, die digitale Identitäten umfassend schützen. Nevis Security zeigt, wie Customer Identity and Access Management Unternehmen optimal dabei unterstützt – sicher, flexibel und zukunftsfähig.

Cyberangriffe entwickeln sich mit wachsender Geschwindigkeit und Raffinesse. Klassische Schutzmechanismen reichen nicht mehr aus. Um Daten, Anwendungen und Schnittstellen zu schützen, rückt die digitale Identität als zentrale Verteidigungsebene in den Fokus. Genau hier setzt das Zero-Trust-Prinzip an: Vertrauen wird nicht mehr vorausgesetzt. Jeder Zugriff muss überprüft, jeder Nutzer authentifiziert und jede Anfrage kontextabhängig bewertet werden.

Ein modernes Customer Identity and Access Management (CIAM) bildet die Grundlage für Zero Trust. Es beginnt mit dem Login: Nur wer Nutzer sicher verifizieren kann, schafft die Basis für wirksame Zugriffskontrollen.

Identitätsmanagement neu gedacht: Vertrauen gezielt steuern

Nevis Security bietet mit der Nevis Identity Suite eine leistungsstarke Plattform, die modernes CIAM mit höchsten Sicherheitsstandards kombiniert. Sie richtet sich an Organisationen, die Kundenidentitäten schützen, Compliance-Anforderungen erfüllen und ein reibungsloses Nutzererlebnis liefern wollen. Die Plattform vereint Multi-Faktor-Authentifizierung, adaptive Zugriffskontrolle, Single Sign-On, Identity Orchestration und ein zentrales Identitätsmanagement in einer skalierbaren On-Premise Lösung. Passwortfreie Authentifizierung mit Passkeys (FIDO2), biometrischen Verfahren und die Anbindung externer Identitätsanbieter (IDPs) sorgen für Komfort und Sicherheit. Verdächtige Aktivitäten werden in Echtzeit erkannt und automatisch blockiert. Für Unternehmen bedeutet das: geringere Angriffsflächen, belastbare Vertrauensbeziehungen und eine IT-Infrastruktur, die dem Zero-Trust-Prinzip wirklich gerecht wird. Die Lösung ist flexibel anpassbar und bewährt in regulierten Branchen.

Mit der Nevis Identity Suite erhalten Unternehmen ein starkes Werkzeug, um Identitäten gezielt zu schützen und eine stabile Grundlage für nachhaltige Sicherheit zu schaffen.

