Campus-Netzwerke automatisiert aufbauen und betreiben

Campus-Netzwerke können je nach Struktur eines Unternehmens oder einer Behörde komplex werden. Vertrieb und Logistik, Finanz- und Personalabteilung, Forschung und Entwicklung sowie die Produktion haben unterschiedliche Anforderung an Hardware und Netz. Üblicherweise werden für die Verwaltung, den Betrieb und die Wartung von LANs und WANs auf dem Campus mehrere unabhängige Plattformen pro Segment eingesetzt. Dies führt zu einem getrennten Netzwerkmanagement – die Folge: langsame Bereitstellung, komplizierte Zusammenarbeit der Dienste, schwierige Fehlerlokalisierung.

LAN und WAN nahtlos integrieren, unterschiedlichste Endgeräte effizient verwalten und dabei Sicherheit und Performance gewährleisten – das erfordert eine innovative Lösung. Deshalb hat Huawei den iMaster NCE-Campus (Network Cloud Engine) als umfassende Antwort auf die spezifischen Anforderungen moderner Campus-Netzwerke entwickelt. Das System integriert Verwaltungs-, Kontroll- und Analysefunktionen und ermöglicht eine vollständige Automatisierung des Lebenszyklus von Campus-Netzwerken jeder Größe.

LAN-WAN-Konvergenz: Ein neuer Ansatz in der Netzwerkverwaltung

Ein zentrales Feature des iMaster NCE-Campus ist die LAN-WAN-Konvergenz. Campus-, WAN-Zugangs- und Backbone-Netzwerke lassen sich auf einer einzigen Plattform verwalten. Werden LAN und WAN nämlich als separate Einheiten betrachtet und verwaltet, führt dies zu Ineffizienzen und Komplexität. Die Konvergenz überwindet diese Trennung und bietet mehrere entscheidende Vorteile:

Zunächst vereinfacht sie die Verwaltung erheblich, da Unternehmen ein zentrales System anstelle mehrerer separater Managementlösungen nutzen. Administratoren erhalten nun eine ganzheitliche Sicht auf die gesamte Netzwerkinfrastruktur, was die Fehlerbehebung beschleunigt und die Gesamteffizienz steigert. Für die Universität von Kampanien zum Beispiel ermöglichte Huawei iMaster NCE-Campus die Virtualisierung des gesamten Netzwerks und die Installation eines Software Defined Networks (SDN). Neue Räume ließen sich so problemlos an das WLAN-Netzwerk anbinden. Über einfache Netzwerkberechtigungen kann die Uni-IT neue Benutzer schnell hinzufügen und effizient verwalten. Die NAC-Funktion (Network Access Control) verbessert die Zugangskontrolle und erhöht so die Cybersicherheit. Insgesamt lässt sich die Netzwerkinfrastruktur flexibel skalieren und an eine steigende Anzahl von Benutzern anpassen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Zudem ermöglicht die LAN-WAN-Konvergenz eine nahtlose Integration und durchgängige Konfiguration vom Endgerät bis zur Cloud. Hiervon profitieren Unternehmen, die zunehmend auf Cloud-Dienste und Remote-Arbeit setzen, also beispielsweise Mitarbeitenden den Zugriff auf Unternehmensanwendungen über mobile Geräte ermöglichen. Die einheitliche Verwaltung gewährleistet konsistente Richtlinien und Sicherheitsstandards über das gesamte Netzwerk hinweg.

Der optimale Weg für den Datenfluss

Ein weiterer Vorteil ist die verbesserte Anwendungsleistung. Das System unterstützt intelligentes Traffic Steering: Basierend auf verfügbarer Bandbreite und Verbindungsqualität entscheidet es in Echtzeit, welchen Weg der Datenverkehr nehmen soll. So lassen sich zum Beispiel kritische Anwendungen priorisieren und über die schnellste verfügbare Route leiten.

Außerdem werden durch diese Optimierung des Datenverkehrs im WAN Ressourcen effizienter genutzt. Das System kann den Datenverkehr dynamisch über verschiedene Pfade leiten, um Engpässe zu vermeiden und die Gesamtleistung zu optimieren. Dies bringt nicht nur eine verbesserte Netzwerkeffizienz, sondern kann auch zu erheblichen Kosteneinsparungen führen, da die vorhandene Infrastruktur optimal genutzt wird. Der iMaster NCE-Campus nutzt zudem einen Algorithmus, der Energiesparmöglichkeiten in Schwachlastzeiten – wie etwa nachts oder an Wochenenden – erkennt und automatisch die Leistung anpasst. Dieser Ansatz maximiert die Netzwerkabdeckung bei minimalem Stromverbrauch und kann den Energieverbrauch um bis zu 30 Prozent reduzieren.

Der iMaster NCE-Campus unterstützt zudem SRv6-basierte, dynamische Verkehrssteuerung für verschiedene Verbindungstypen wie MSTP, MPLS, Internet und 5G. Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, ihre Netzwerkinfrastruktur schrittweise zu modernisieren und neue Technologien nahtlos zu integrieren, ohne größere Umstellungen vornehmen zu müssen. Wie im “Santa Sofia Milan”: Mit wenigen Klicks wurde das bestehende Netzwerk des Radisson Collection Hotels dank der Möglichkeiten der SDN-Funktion von iMaster nahtlos in ein zukunftsweisendes Projekt verwandelt.

Zeitersparnis dank Automatisierung und KI

Die Huawei-Plattform bietet darüber hinaus verschiedene Bereitstellungsmodi, darunter Zero-Touch-Bereitstellung: Die Konfiguration kann über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) erfolgen statt über Kommandozeilen und Skripte. Barcode-Scanning über eine mobile App erlaubt eine Plug-and-Play-Funktionalität für angeschlossene Geräte. Dank dieser Funktionen lässt sich ein Netzwerk innerhalb weniger Minuten bereitstellen. Das Grand Resort Bad Ragaz profitiert davon: Dank des iMaster-Steuerungssystems muss nicht mehr jedes einzelne Gerät auf dem Gelände des Resorts manuell konfiguriert werden. 95 Prozent der Infrastruktur lassen sich schnell und einfach über die zentrale Steuerung aktivieren.

Und bei Ausfällen und Unterbrechungen kann das IT-Team des Resorts Netzwerkprobleme dank eines effizienten Troubleshooting-Systems schnell erkennen und beheben. Eine digitale Karte visualisiert Netzwerkinformationen in vier Dimensionen: Netzwerkelemente, Benutzer, Endgeräte und Anwendungen. Das System analysiert kontinuierlich Informationen von Endgeräten wie Verbindungsqualität, Datendurchsatz oder Nutzung. Dank dieser Trainingsalgorithmen lassen sich Probleme proaktiv erkennen, Fehler innerhalb von Minuten lokalisieren und sogar intelligent vorhersagen.

Auf diese Weise hat die intelligente Plattform von Huawei dem İzmir American Hospital dabei geholfen, seinen Netzwerk-O&M-Prozess deutlich zu verbessern. Auf der Grundlage von KI-Fähigkeiten erkennt und lokalisiert die Plattform nun automatisch Fehler im Netzwerksystem, was manuelle Eingriffe des Personals reduziert und die O&M-Effizienz verbessert. Darüber lassen sich Netzwerkdaten analysieren und Vorhersagen treffen, um das Krankenhaus bei der rechtzeitigen Erkennung und Lösung potenzieller Probleme zu unterstützen und zu verhindern, dass Systemfehler die medizinischen Dienste beeinträchtigen. So konnte die Plattform die Effizienz des Netzbetriebs im Krankenhaus um 80 Prozent steigern.

Ob bei Institutionen der Gesundheitsbranche oder im Bildungswesen, ob bei Behörden oder dem Hotelgewerbe: Der iMaster NCE-Campus von Huawei ist weltweit bereits in verschiedensten Szenarien erfolgreich im Einsatz und hat für unterschiedlichste Branchen mehr Effizienz und Zeitersparnis beim Aufbau und Betrieb von Campus-Netzwerken gebracht.

