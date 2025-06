Digitalisierung im Bernebéu-Stadion

Als offizieller Technologiepartner von Real Madrid bringt Cisco Unternehmensnetzwerke, Konnektivität, Sicherheit und Rechenzentrumstechnologien in das Santiago Bernabéu-Stadion. Die Partnerschaft konzentriert sich auf die Implementierung von Spitzentechnologien:

Aufbau eines skalierbaren, leistungsstarken Rechenzentrums mit KI-Fähigkeiten in der Real Madrid Stadt. Diese Infrastruktur wird die Energieeffizienz des Vereins verbessern und gleichzeitig die Integration neuer KI-Workloads neben traditionellen Anwendungen ermöglichen.

Installation von Cisco Wi-Fi 7 in der gesamten Real Madrid Stadt – dem neuesten WLAN-Standard, der höhere Geschwindigkeiten, geringere Latenzzeiten und eine nahtlose Konnektivität für Fans und Mitarbeitende garantiert.

Einführung einer robusten 100-Gbit/s-Netzwerkinfrastruktur, die das Santiago Bernabéu Stadion mit der Real Madrid Stadt verbindet. Diese Infrastruktur basiert auf der Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) und bietet eine einfache, sichere Verwaltung, schnelle Bereitstellung neuer digitaler Dienste und eine erhöhte Ausfallsicherheit im gesamten digitalen Netzwerk des Vereins.

Verbesserungen in der Sportstadt von Real Madrid

Die technologische Erneuerung umfasst auch Observability-Lösungen von Cisco, die für mehr Netzwerktransparenz und betriebliche Einblicke im gesamten digitalen Ökosystem des Clubs sorgen. Derzeit dient die Trainingsanlage als Kommandozentrale für die Verwaltung aller IP-Terminals im Santiago-Bernabéu-Stadion in Echtzeit. Die Browsing Protection-Lösung von Cisco bietet außerdem eine sichere Verbindung für Mitarbeiter und Sportler.

Die Fans profitieren von einer Konnektivität von mehr als 60 MB Upload und Download in einer Menschenmenge von 80.000 Zuschauern sowie von unsichtbaren, nicht-invasiven Zugangskontrollen, die für die Sicherheit der Fans während ihres Aufenthalts im Stadion sorgen. Diese Konnektivitäts- und Sicherheitslösungen werden durch digitale Produktionsmöglichkeiten ergänzt, die den Fans während der gesamten Veranstaltung unkomprimierte 4K-Videos in Echtzeit bieten.

Technologische Innovationen für den Sport

Cisco-Lösungen bilden seit fast zwei Jahrzehnten die technologische Grundlage des Santiago-Bernabéu-Stadions. Eine 2024 abgeschlossene umfassende Implementierung des Technologieportfolios von Cisco beinhaltet unter anderem ein konvergentes Software Defined Access (SDA)-Netzwerk, das erste seiner Art in einem europäischen Sportstadion. Darüber hinaus kommt Cisco IP Fabric for Media, eine cloudbasierte Lösung, zum Einsatz, um Inhalte an mehr als 2.500 Bildschirme im gesamten Stadion in Echtzeit zu übertragen – sowie an Millionen von Fans weltweit, die das Geschehen über Liveübertragungen verfolgen.

Seit mehr als einem Jahrzehnt vertrauen Veranstaltungsorte, Teams und Events auf der ganzen Welt auf die Lösungen und das Know-how von Cisco im Bereich Sport und Unterhaltung. Dazu gehören unter anderem das Formel-1-Team McLaren, die Allianz Arena, Riot Games, die National Football League (NFL) und die NFL International Games.