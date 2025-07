Bosch forciert KI-Pläne

Bis Ende 2027 will das Technologieunternehmen gut 2,5 Milliarden Euro in Anwendung und Entwicklung von KI-Lösungen investieren.

Der Umsatz mit Software, Sensorik, Hochleistungscomputern und Netzwerkkomponenten soll sich damit bis Mitte der 2030er Jahre verdoppeln – auf dann deutlich mehr als zehn Milliarden Euro. Die Basis dafür scheint gelegt: In den vergangenen fünf Jahren habe man mehr als 1.500 Erfindungen auf dem Gebiet der KI zum Patent angemeldet, hebt das Technologieunternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung hervor. In Europa sei dies ein Spitzenwert.

Eines der Kernthemen sei dabei das automatisierte Fahren. Hier setze man KI-Lösungen zum Beispiel bei der Umfeldwahrnehmung und bei der Fahrplanung ein. Das Fahrzeug könne dann beispielsweise vorausdenken, wie sich andere Verkehrsteilnehmer verhalten und auf dieser Grundlage die nächsten Schritte berechnen, um sicher ans Ziel zu gelangen.

KI sorge aber nicht nur für mehr Sicherheit im Fahrzeug, sie unterstütze auch dabei, Entwicklungszeiten für neue Produkte deutlich zu verkürzen, so Bosch weiter. So könne man bereits auf eine „einzigartige“ Basis von Fahrzeugsensordaten zurückgreifen, mit denen sich generative KI „füttern“ lässt – und somit Systeme deutlich schneller und effizienter trainieren. Auf diese Weise werde es möglich sein, zukünftig noch zuverlässigere Fahrassistenten und automatisierte Fahrfunktionen zu schaffen.

Agentische KI

In der Produktion setzt Bosch bereits auf die nächste Stufe der Künstlichen Intelligenz: agentische KI, die in der Lage ist, selbst Entscheidungen zu treffen und eigene Aktionen durchzuführen. Die Technologie ermöglicht es, dass verschiedene Prozesse parallel ablaufen. Mehrere KI-Agenten können ein Team bilden, ein Multiagentensystem, das von Menschen oder einem koordinierenden Agenten betreut wird.

Multiagentensysteme überwachen dann Geräte in der Fertigung, sagen Wartungsbedarf voraus oder optimieren die Personaleinsatzplanung. „Wir haben damit das nächste Level erreicht. Dies führt zu einer Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten und insgesamt zu höherer Produktivität“, so Tanja Rückert, Mitglied der Geschäftsführung von Bosch.

Vom Know-how bei der agentischen KI sollen neben den eigenen Werken auch andere Unternehmen profitieren: Bosch entwickelt eine Plattform, die ab Herbst 2025 für andere Unternehmen zugänglich gemacht wird und es ihnen ermöglichen soll, eigene Multiagentensysteme mit geringen oder sogar ganz ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Das Ziel: effizientere Produktion, sinkende Kosten und die Möglichkeit, flexibler auf Marktanforderungen zu reagieren. Bei einer umfassenden, orchestrierten Nutzung könnten laut Anbieter mehrere Millionen Euro eingespart werden.

KI-Akademie für Mitarbeitende

Bosch fördert die KI-Weiterbildung seiner Belegschaft durch die „AI Academy“, die eigenen Angaben zufolge seit 2019 über 65 000 Mitarbeitende geschult hat. Knapp 5 000 entsprechend spezialisierte Beschäftigte arbeiten inzwischen an KI-Lösungen. „Eines wird zunhmend klar: Eine Gesellschaft ohne KI-Fähigkeiten wird im weltweiten Wettbewerb ins Hintertreffen geraten“, so Hartung.